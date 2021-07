Bergen

Es wird wohl Zufall gewesen sein, dass der Verein „Mehr Demokratie“ sich just zu einem Zeitpunkt zu Wort meldet, zu dem auf der Insel eine erneute Diskussion um Entwicklungsziele und Teilhabe der Einwohner an richtungsweisenden Entscheidungen zu entstehen scheint. Institutionen vom Tourismusverband bis zu Bürgerinitiativen beklagen zu geringe Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Zukunft der Insel und diskutieren sie unter Begriffen wie „Tourismus-Limit“ oder „Bettenstopp“.

In dieser Situation also meldet sich der „Fachverband für direkte Demokratie“ zu Wort, der nun in Berlin ein „Bundesweites Länder-Ranking zur direkten Demokratie“ vorstellte. Danach belegt Mecklenburg-Vorpommern den vorletzten Platz hinter Brandenburg. Weil wichtige Bereiche wie die Bauleitplanung für eine Entscheidung durch Bürger in MV ausgeklammert würden und zudem hohe Unterschriftenhürden bestünden, schnitt des Land mit der Note 4,3 ab. Das Ranking unterstreiche den Reformbedarf für MV, kommentiert ein Sprecher. Schließlich wäre der entscheidende Impuls für den Ausbau der direkten Demokratie in Deutschland von der friedlichen Revolution im Herbst ’89 ausgegangen.

Von Uwe Driest