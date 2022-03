Rügen: Gemeinde rückt „Bakterienpups“ zu Leibe

Rügen/Stralsund

Wer sich auf den Urlaub am Meer freut und am Strand seine Lungen mit einer frischen Meeresbrise füllen möchte, kann zuweilen eine böse Überraschung erleben. Dann nämlich, wenn man das Meer schon riecht, bevor man es sieht, weil faulendes Seegras mithilfe von Bakterien ein übel riechendes Gas erzeugen. Gewissermaßen ein Bakterienpups. In unregelmäßigen Abständen kommt dies auch an den Stränden des Landkreises, in Devin und auf der Insel Rügen vor.

In Glowe hat man von diesen Zuständen nun im Wortsinn die Nase voll. „Wir haben dann immer mit Beschwerden von Gästen zu tun“, sagt Roland Drossel, Leiter der Eigenbetriebe der Gemeinde. Glowe sei besonders betroffen, weil sich in der Bucht vor dem Königshörn vor allem bei Westwind häufig Seegras vor dem Hafen festsetze. Solange sich Seegras, Algen und andere Treibsel im Wasser befinden, sind sie, was sie eben sind. An Land aber gilt das Material wegen der Kontaminierung mit Sand und gegebenenfalls sogar Schwermetallen Sondermüll, der nur fachgerecht entsorgt werden darf.

Wege müssten kurz gehalten werden

Deswegen möchte die Rügener Gemeinde Glowe nun Nägel mit Köpfen machen und stellte einen Fördermittelantrag für die „Errichtung einer Trocknungshalle für Treibsel inklusive Annahme- und Sozialcontainer, Waschplatz, Stellplätzen, Behältern, Entwässerungsanlagen, Straßenfahrzeugwaage und Flächenbefestigungen“. Das Grundstück in Spycker beim Dino-Land stellt Bürgermeister Thomas Mielke zur Verfügung. Für das – Stand jetzt - gut zwei Millionen Euro teure Projekt habe das Wirtschaftsministerium eine Förderung von 90 Prozent in Aussicht gestellt, so Mielke. Hinzu kommen noch die üblichen etwa zehn Prozent Baunebenkosten sowie rund 580.000 Euro für die benötigte Technik, wie beispielsweise einen kleinen Bagger. „Wir wollen mit der Anlage die gesamte Schaabe versorgen und in der Saison zwei- bis dreimal in der Woche den Strand reinigen.“ Für das Objekt könnte eine Betreibergesellschaft mit der Gemeinde Juliusruh gegründet werden. Lieferungen von anderen Gemeinden würden dann gewogen und gegen Gebühr angenommen.

Bei Westwind kann in Glowe die Hafeneinfahrt mit Treibseln versperrt sein. Quelle: Archiv

Betroffene Gemeinden der Insel Rügen üben bislang einen individuellen Umgang mit dem Thema. „Bei uns fallen sehr unterschiedliche Mengen an Treibseln an und alle paar Jahre verständigen wir uns darüber, wie groß die Mengen und damit die Probleme sind“, sagt die Baaber Kurdirektorin Uta Donner. Zu einer vereinheitlichten Lösung sei es aber bislang noch nicht gekommen. „Die Masse kann eigentlich nur in trockenem Zustand transportiert werden. Damit wäre der Standort in Glowe für uns nicht sonderlich attraktiv.“

Treibsel können unter Bioabfallverordnung fallen

In Binz und Göhren setzt man auf den Abfallentsorger Nehlsen. Binz wäre ohnehin selten und nur bei Nord-Ost-Winden betroffen, weiß Kai Gardeja. Das Treibsel werde mit spezialisierten Maschinen entnommen. Dann verhandelt der Kurdirektor über Deponiekapazitäten und Beprobung. „Nach Trocknung und Sandanteilsreduzierungen erfolgt der abschließende Transport zur Deponie“ so Gardeja. Ähnlich ist der Ablauf in Göhren. „Die Firma Nehlsen trägt die Masse zusammen und lässt sie einige Tage liegen, bis der Geruch unerträglich wird“, sagt Kurdirektor Jörn Fenske. „Dann ist es etwas trockener und damit leichter, was den Transport billiger macht.“ Die Firma bereite das Material biologisch auf und führe es einer Verwertung zu.

Dabei sind der Rostocker LMS Agrarberatung zufolge die Vorgaben der Bioabfallverordnung hinsichtlich der Inhaltsstoffe und der Behandlung zu beachten, sofern es beispielsweise als Düngemittel in den Handel gebracht werden soll. „Wird das Produkt als Bodenhilfsstoff in den Verkehr gebracht, ist die Bioabfallverordnung nicht anzuwenden. Bei beiden Verwendungszwecken sind jedoch die Vorgaben der Düngemittelverordnung zu beachten“, so ein Sprecher. In Glowe wird darüber nachgedacht, gegebenenfalls durch Verbrennung oder Verwendung als Biosgasanlage auch Energie zurückgewinnen.

Landkreis betreibt Deponie in Reinberg

Eine Gemeinde allein könne die Entsorgung wegen hoher Kosten nicht in Eigenregie umsetzen, meint ein Mitarbeiter des Abfallversorgers. Schließlich sei der Bedarf nicht planbar, Gerät und Personal müssten aber dennoch vorgehalten werden. So hätten in Prora schon Mengen von bis zu 10 000 Tonnen gelegen, aber im vergangenen Jahr blieb der ‚Strand frei. Vor diesem Hintergrund wären auch Pläne verworfen worden, das Seegras in der Anlage des kommunalen Zweckverbands (Zwar) zu verbrennen. Diese wäre auf maximal 500 Tonnen eingestellt und damit letztlich für Spitzenkapazitäten ohnehin zu klein.

Auf der anderen Seite des Strelasund wird auf die stadteigene Gesellschaft „Stralsunder Innovation Consult“ (SIC) gesetzt. „Bei uns könnten Strandbad und der Strand von Devin betroffen sein. Mitarbeiter der SIC haben das im Blick, harken die Strände gegebenenfalls ab und bringen das Material zur Kompostieranlage des Landkreises in Reinberg“, so Stadtsprecher Peter Koslik. Die Stadt hatte bekanntlich unlängst ein anderes Umweltproblem zu lösen, nachdem kontaminierter Bauschutt am Strand abgeladen worden war. Der Mangel sei aber inzwischen behoben und in der vergangenen Woche informierte die Hansestadt über die bevorstehende Erneuerung des Strandprofils östlich der Seebrücke bis zur Jugendherberge ab dem 7. März. „Nun wird auch östlich des Anlegers auf knapp 400 Metern Länge das Strandprofil wieder hergestellt. Insgesamt werden fast 2000 Kubikmeter Sand aus der Prorer Wiek aufgeschüttet“, so Koslik. Die Ausführung werde voraussichtlich drei Wochen dauern, so dass der neue Badestrand planmäßig ab April – geruchsfrei - genutzt werden könne.

Von Uwe Driest