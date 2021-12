Altefähr

Es gibt diese Dinge, die unglaublich praktisch, aber selten schön sind. Gefrierschränke zum Beispiel oder Dusch-Hocker. Die neue B 96 zwischen Bergen und Altefähr darf man getrost dazu zählen. Okay, sie hat Überholspuren und manchmal ist man auf ihr sogar schneller als die Autofahrer auf der parallel verlaufenden „alten B96“ unterwegs. Aber fürs Auge ist sie nun wirklich nichts: jede Menge Asphalt voraus, links Leitplanken, rechts Wassereinläufe und Straßengräben. Das Fremdkörpergefühl wird noch durch einen Zaun links und rechts verstärkt, als würde man auf einem Transitkorridor durch Feindesland fahren.

In dieser Tristesse sind nicht nur unseren Lesern zwei geschmückte Bäumchen aufgefallen. Zwei Insulaner haben offenbar für Lametta und Kugeln gesorgt, wie sie auf unserer Facebook-Seite schreiben. Aber wie komm der Schmuck da hin? Auf der dreispurigen Straße anzuhalten, aus dem Auto zu steigen und auf die Böschung zu klettern, wäre nur etwas für Lebensmüde. Straßenbauer haben da eine andere Vermutung: Entweder haben die Dekorateure mit etwas Geschick eine der Türen, die es in unregelmäßigen Abständen in der Einzäunung gibt, geöffnet oder aber sind in Höhe einer der Brücken auf die andere Seite des Zaunes gelangt. Ungefährlich ist das nicht. Aber im Ergebnis schön.

Von Maik Trettin