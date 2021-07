Bergen

Angekündigt hatte das Bergener Bauamt diese Arbeiten schon Anfang Juli, jetzt wird es konkret, wann in der Gingster Chaussee – die größte Holperstraße der Stadt – saniert wird. „Da die Gingster Chaussee als Umleitung für den 2. Bauabschnitt der Ringstraße dienen soll und den Spitzenbelastungen aufgrund von Absackungen in der Straße nicht mehr standhalten kann, sind Baumaßnahmen zwingend erforderlich“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos).

Um die Einschränkungen für Autofahrer so gering wie möglich zu halten, werde die Maßnahme in einem Zeitraum von vier Wochen durchgeführt. Der Baubeginn erfolgt am 16. August. Bis zum 13. September sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Freigabe der Straße erfolgen.

Zwei Bauabschnitte

Der Grund für diese Eile: Rund 12 000 Fahrzeuge, die täglich auf Bergens Hauptschlagader (Ringstraße) unterwegs sind, müssen sich während der Bauarbeiten (Beginn im September) in der Stadt dann andere Wege suchen, um zum Ziel zu kommen, und werden zum Teil über den Gingster Kreisel umgeleitet. Hier schließt sich die Gingster Chaussee an, die sich seit Jahren in einem desolaten Zustand befindet. Sie wird zwar auch grundhaft saniert, aber erst ganz zum Schluss. Das wird erst mit dem 5. Bauabschnitt soweit sein, Autofahrer müssten dementsprechend noch einige Jahre warten, bis sie dort wieder holperfrei fahren können.

Unterteilt sind die vierwöchigen Arbeiten in zwei Abschnitte. Der erste Teil (16. bis 30 August) umfasst den Bereich von der Zufahrt des Fachmarktes Hammer bis Höhe Burger King. Das Pflaster wird komplett aufgenommen und eine dünne Schotterausgleichsschicht aufgetragen. Darauf folgt eine Asphalttragschicht. In dieser Zeit ist Hammer nur über den Gingster Kreisel zu erreichen. Auch für Anlieger und weitere Gewerbe südlich dieser Straße ist diese Zufahrt gedacht. Von dort ist etwa das Jobcenter zu Fuß zu erreichen. Die Mieter des Wohnblockes und das Sanitätshaus Wagner im nördlichen Bereich bekommen eine temporäre Zufahrt.

Infoveranstaltung auf dem Parkplatz

Im zweiten Abschnitt wird vom 30. August bis 8. September gearbeitet – von der Einfahrt zum Hammer-Markt bis zum Kreisverkehr. Der nördliche Bereich ist dann über die Ringstraße führend über die Zufahrt über Europcar erreichbar, der südliche Bereich über den Hammer-Parkplatz. Am 9. und 10. September werden beide Abschnitte komplett gesperrt sein, weil in diesen beiden Tagen die Asphaltdeckschicht aufgebracht wird. Bis zum 13. September sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass der Verkehr wieder freigegeben werden kann.

Am kommenden Dienstag, 27. Juli, wird es zu dieser Baumaßnahme eine Informationsveranstaltung geben. Diese findet um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Hammer-Marktes statt. Für weitere Fragen steht ebenfalls das ausführende Ingenieurbüro Merkel zur Verfügung (03838/25 46 18).

Von Mathias Otto