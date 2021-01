Gingst/Waase

Das war ein klarer Auftrag wenige Wochen vor dem jetzigen Lockdown. Zusammen mit ihrem Klassenleiter Leonhard Zippel begaben sich die 27 Jungen und Mädchen der Klasse 6b auf eine Exkursion nach Ummanz. Als junge Naturforscher wollten sie für andere Gingster Klassen die Nationalpark-Ausstellung in Waase testen und zugleich die bestmögliche Verbindung zwischen Schule und Nachbarinsel erproben.

Dabei überquerten sie auch die 120 Jahre alte Brücke, die beide Inseln miteinander verbindet. „Wir wollten wissen, ob sich das Angebot der Ummanz-Info für Schüler lohnt“, erklärt Leonhard Zippel seine Idee, die er zusammen mit Geschichtslehrer Christian Berkenkamp und Geografie-Referendar Goswin Schreck umsetzte.

Abstecher zum Kranichblick

In zwei Gruppen näherten sie sich dem Exkursionsziel: Die Radlergruppe nutzte den Radweg zwischen Gingst und Ummanz und machte noch einen Abstecher zum Kranich-Blick von Tankow. Die Wandergruppe marschierte die gut neun Kilometer lange Strecke frohen Mutes und konnte sich in Waase über einen warmen Sanddorntee freuen.

Bevor die Kinder in kleinere Gutachtergruppen geteilt wurden, tauschten sie sich über ihre Beobachtungen aus. „Das Wetter hätte etwas besser sein können“, erinnert sich Fiene Schulz, „aber es hat wenigstens nicht in Strömen geregnet. Zum Glück.“ Weitere Eindrücke hat sie in einem Bericht formuliert, der in der aktuellen Schülerzeitung „Die Gingster Welle“ veröffentlicht wurde.

Schüler bildeten Teams

Zusammen mit ihrem Klassenkameraden Noah Faulhaber übernahm sie auf einer Doppelseite darin die Auswertung des besonderen Tages, der bei den Schülern sehr gut ankam. An drei Stationen durften sie sich die Ausstellungsinhalte über den Nationalpark „Vorpommersche Boddenlandschaft“ und das Leben der Kraniche anschauen.

Sie lösten in kleinen Teams verschiedene Aufgaben und mussten sich dabei ganz schön ranhalten, denn pro Station hatten sie nur eine gute halbe Stunde Zeit. Noah schreibt zufrieden in seiner Einschätzung: „Nach eineinhalb Stunden waren wir fertig und wussten mehr über die Geschichte, das Vorkommen und die Nahrung der Kraniche.“ Außerdem sammelte er Wissenswertes über den Nationalpark und bastelte sogar einen eigenen Origami-Kranich.

„Insel Schatz Ummanz“

„In der einen Etage schauten wir auch einen Kurzfilm über Kraniche“, berichtete Fiene, die zusammen mit ihren Mitschülern alle Aufträge bereits in der Schule bekommen hatte. „So wussten wir schon vorher, was auf uns zukommt.“ Die Info-Tafeln, Kurzfilme und Exponate hätten sehr beim Lösen der Aufgabenblätter geholfen, denn wer lesen kann, war natürlich klar im Vorteil.

Wer zudem ein gutes Team abbekommen hatte, konnte für seinen Hefter noch die eine oder andere gute Antwort anhören, prüfen und übernehmen. Am Ende wusste schließlich jeder, warum die Schau über Land und Leute der Kranichinsel „Insel Schatz Ummanz“ genannt wurde.

Schülergerecht aufbereitet

Die Ostseestiftung koordinierte übrigens das Vorhaben „Schatz an der Küste“, bei dem sie mit Nationalparkamt und Gemeinde Ummanz zwei Partner gefunden hatte, die sich mit ihren Vorstellungen zum Thema „Biologische Vielfalt“ an einer gemeinschaftlichen Ausstellung beteiligen wollten. Mit Projektmitteln in Höhe von 80 000 Euro setzte die Agentur Ökoplan diese gebündelten Interessen um.

„Der Einsatz hat sich gelohnt“, schätzt Leonhard Zippel ein, „alle Inhalte sind wirklich schülergerecht und anschaulich aufbereitet. Wir können anderen Schulklassen eine Exkursion nach Waase sehr empfehlen.“ Bestätigt fühlt er sich durch die ganz unterschiedlichen Schülerberichte und das positive Feedback, das er mit seinen beiden Kollegen nach dem Ausflug sammeln konnte. In der Bewertung der Schülerzeitung bekämen Wandertag, Programm und Schülerbeteiligung fünf von fünf Gingster Wellen.

