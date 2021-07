Bergen

Die Gleichberechtigung der Frauen ist ein politischer Dauerbrenner und sorgt in ganz Deutschland für Diskussionen bei der Besetzung von führenden Positionen oder der gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit. Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben sich die Frauen scheibchenweise ihnen zustehende Rechte erkämpft.

Dieses selbstbewusste Auftreten finden wir in den Chroniken der Insel Rügen bestätigt. Spätestens mit dem 1950 beschlossenen Gesetz für die Rechte der DDR-Frauen konnten die Rüganerinnen theoretisch auf Mutter- und Kinderschutz oder den Schutz ihrer Arbeit pochen. Das weibliche Geschlecht sollte mehr am „staatlichen und gesellschaftlichen Leben“ beteiligt werden und Verantwortung übernehmen können. Die Volkskammer-Abgeordneten wollten Frauen als Bürgermeisterin, Landrätin oder Schiedsperson sehen.

Auf Rügen sind aus dieser Zeit zwei Frauen bekannt, die sich um führende Posten beworben hatten und bestätigt worden waren. Der Kreistag wählte Ilse Kollwitz Anfang Juli 1951 zur Landrätin. Damit war sie die erste Frau in Rügens Verwaltungsgeschichte, die diese leitende Position übernehmen durfte. Themen ihrer täglichen Arbeit waren die Produktion der Kreidewerke, die Torfgewinnung oder Bildungspolitik. In ihrem ersten Dienstjahr befasste sie sich auch mit den Schwierigkeiten in der „Herbstbestellung und bei der Ablieferung“ landwirtschaftlicher Produkte. Im Kreistag beklagte man, dass die Pläne ohne die Bauern geschrieben worden waren und man daher die neuen Arbeitsmethoden nur schwer durchzusetzen konnte.

Von Erfolgen und Niederlagen wusste auch Trude Riemer, geb. Lüth rückblickend zu erzählen. Sie war seit Herbst 1950 Vorsitzende des Kreistages. „Es war nicht leicht für eine Frau als Bürgermeister der Kreisstadt und nun auch noch als Kreistagsvorsitzende“, erinnerte sie sich über 20 Jahre später. Sie sprach von den täglichen Aufgaben, Sorgen und Entscheidungen in der Stadt- und Inselpolitik: „Regelmäßig klopfte das Herz bis an den Hals, denn vor so vielen Menschen zu reden, war ich nicht gewohnt.“ Nicht nur die Bergener, sondern viele Insulaner brauchten Wohnraum, eine gute Versorgung mit Lebensmitteln oder ausreichend Kindergartenplätze. Sie stellte sich ihren Herausforderungen.

Die zwei Frauen und ihre Biografien stehen aber nicht beispielhaft für eine komplette Veränderung der von Männern dominierten Politik. „Beim genaueren Hinsehen war jedoch alles anders“, schreibt die Journalistin Kathrin Aehnlich. Zwischen Gesetzestext und eigentlichem Leben lagen Welten. Der Frauenanteil in den Volksvertretungen auf allen Ebenen, vom Gemeinderat bis zur Volkskammer, lag zwischen 32 und 44 Prozent. Historiker wie Klaus Schröder belegen, dass Frauen auf der Kommunalebene nicht die gleichen Karrierechancen besaßen. Der Leiter des „Forschungsverbundes SED-Staat“ belegte in seinen Untersuchungen, dass sie in der Regel nur in kleineren oder mittleren Gemeinden führende Positionen bekleideten.

Von André Farin