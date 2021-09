Stralsund/Göhren

„Das ist der schlechteste Vertrag, den ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Die ganze Gemeindevertretung muss wohl besoffen gewesen sein“, lautete die Einschätzung von Peter-Michael Diestel, Rechtsanwalt und ehemaliger DDR-Innenminister, der die Gemeinde Göhren am Mittwoch beim Gütetermin vor dem Landgericht in Stralsund vertrat. Eleganter drückte es dessen Vorsitzender Richter aus: „Was trieb die Gemeinde nur um, die ja schließlich diesen wunderbaren Vertrag abgeschlossen hat?“, fragte Rüdiger Rinnert.

Die jahrelange Auseinandersetzung um das Parkhaus am Nordhang von Göhren hat es dank des Dokumentarfilms „Wem gehört mein Dorf?“ bis auf die Leinwände deutscher Kinos geschafft. Im Zentrum steht ein Erbbaupachtvertrag von 2013 zwischen der Gemeinde und der Firma PG Parkhaus Göhren GmbH. Die Firma hat gegen eine jährliche Erbpacht ein Grundstück erhalten und wurde dazu verpflichtet, das besagte Parkhaus zu bauen, das seit 2019 in Betrieb ist. Der Vertrag sieht allerdings auch vor, dass die Gemeinde eigene konkurrierende Parkplätze schließen muss. Zudem hat er eine Laufzeit von bis zu 80 Jahren und die Erbpacht ist nach Ansicht der Gemeinde zu niedrig bemessen. Sie hält ihn für sittenwidrig.

Zunächst sah es nicht nach friedlicher Lösung aus

Nun wollten die Gemeinde und die Betreiberfirma einen weiteren Versuch unternehmen, sich außergerichtlich zu einigen. Dabei sah es nach einer schiedlich-friedlichen Lösung zu Beginn des Termins eher nicht aus. Der Stralsunder Rechtsanwalt Hans-Joachim Brauch, der die Parkhaus Göhren GmbH vertrat, hatte einen Post ausgedruckt und dem Gericht übergeben, den Göhrens Bürgermeister Torsten Döring (SPD) kurz zuvor auf seiner Facebook-Seite abgesetzt hatte.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auf geht‘s zum Landgericht Stralsund … heute mal wieder mit der Frage: Kauft Herr Horst sich ein Dorf? Ob der Generalbevollmächtigte von und zu Göhren auch anwesend sein wird?“ Damit hatte Döring sich auf den Titel eines Artikels der Wochenzeitung Die Zeit bezogen, in dem die Aktivitäten des in Göhren bekannten Investors Wilfried Horst beschrieben werden, dem auch besagtes Parkhaus gehört. Horst selber ließ sich zur Verhandlung von Geschäftsführer Robert Müller vertreten.

Solcherlei Äußerungen jedenfalls würden eine Einigung nicht leichter machen, so Brauch. Naturgemäß hatte der Anwalt der Parkhausgesellschaft auch eine gänzlich entgegengesetzte Auffassung zum strittigen Vertragswerk. Den Vertrag habe die Gemeinde so gewollt und er habe zudem Sachverständigen, Notarin, Rechtsaufsicht und Innenministerium vorgelegen, so Brauch.

Krawatte, die sich immer enger zieht

Ganz so einfach sah das Gericht die Sachlage denn doch nicht. Wenn auch niemand im Gericht die Gültigkeit des Vertrages ernsthaft infrage stellen wollte, deutete Richter Rinnert Kritik an der bis zu 80 Jahre währenden Laufzeit an, die die Gemeinde in ihren Gestaltungsmöglichkeiten lange einschränke. „Wie kann es sein, dass man eine Bindungswirkung eingeht, die die Entwicklung der Gemeinde generationenübergreifend beeinträchtigt?“ Zudem gewährleiste der Vertrag eine Art Monopolstellung des Parkhauses.

Den Ball nahm Diestel auf, für den der Vertrag angesichts dieser weitreichenden Rechte für den Betreiber des „an Hässlichkeit nicht zu überbietenden Parkhauses an die Grenzen der guten Sitten stößt“. Für seinen Mandanten, Torsten Döring, bedeute der Vertrag in seiner jetzigen Form gewissermaßen „eine Krawatte, die sich immer enger zieht“.

Aber auch auf das Parkhaus mochte der Anwalt der Gegenseite nichts kommen lassen. „Das Parkhaus ist ein Wunderwerk der Technik und hat den Nordhang überhaupt erst stabilisiert“, so der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Brauch, der die Vorgänge seit Jahren begleitet, stellte dar, dass es die Idee der Gemeinde gewesen sei, ein Parkhaus zu errichten und andere Parkplätze zu schließen, um den Verkehr neu zu lenken.

Gemeinde könnte Sand ins Getriebe streuen

Dass das Parkhaus immerhin „nicht ganz nutzlos“ ist, sah auch das Gericht so. „Vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, Parkflächen zu konzentrieren. So konnte die Gemeinde immerhin Parktaschen an der Hauptstraße entfernen und freie Flächen schaffen und möglicherweise werde künftig überhaupt weniger Parkraum für Autos nötig. „Vielleicht brauchen Sie ja bald Flächen für E-Bikes.“

Umgekehrt verfüge die Gemeinde durchaus über Möglichkeiten, Regelungen des Vertrags zu umgehen, indem sie beispielsweise Parkraum in privater Hand ermögliche, die geeignet seien, „Sand ins Getriebe des Parkhausbetriebs zu streuen“. Beide Parteien seien daher gut beraten, sich gütlich zu einigen. „Finden Sie einen Weg, mit Augenmaß den jeweils anderen am Leben zu halten. Wenn Sie darüber in Verhandlung treten wollen, dann aber mal los“, so der Richter. Beide Parteien sollten sich künftig regelmäßig über gewisse Anpassungen abstimmen. „Sie müssen kooperieren, wenn Sie im Tourismus erfolgreich sein wollen.“

Parkhaus mit zusätzlichem Deck?

Das Gericht hatte bereits vor zwei Jahren eine einstweilige Entscheidung getroffen, aber nicht in der Hauptsache geurteilt. „Wenn wir jetzt das Verhandlungsfenster wieder öffnen, muss klar sein, was wann geschieht“, mahnte Rinnert. So kündigten beide Parteien die zügige Aufnahme von Gesprächen an und Anfang Oktober soll es zu einem Treffen in Göhren kommen. Das Gericht lässt den Parteien Zeit bis Mitte Dezember.

Sollte es bis dahin zu keiner Einigung gekommen sein, wird ein Urteil gefällt. Eine erste Idee zur Verhandlung hatte Anwalt Brauch gleich mitgebracht. Weil für das Parkhaus ein begrüntes Dach vorgesehen sei, könne das ja etwas erhöht werden, um Platz für weitere 70 Stellplätze zu schaffen. Während sich beide Anwälte mit dem Verlauf „sehr zufrieden“ zeigten, wähnt sich Bürgermeister Torsten Döring „wieder da, wo wir vor zwei Jahren angefangen haben“.

Von Uwe Driest /dpa