Rügen: Göhrener Parkhaus am Nordstrand weiter Zankapfel 

Göhren

Diese Nachricht sorgte für Aufregung und Entsetzen bei der jüngsten Göhrener Gemeinderatssitzung. Die Parkhaus GmbH hat Schadensersatz wegen entgangener Mieteinnahmen von der Gemeinde eingeklagt: 182 000 Euro. Dazu habe er bereits das Urteil gesehen, erklärte Gemeindevertreter Klaus Möller. „Ein Versäumnisurteil, weil die Gemeinde nicht reagiert hat und die Frist verstreichen ließ.“ Doch Bürgermeister, Gemeinderat und anwesender Anwalt wussten offensichtlich nichts davon.

Rechtsbeistand der Gemeinde beim Parkhaus-Streit ist der bekannte Star-Anwalt Peter-Michael Diestel, der letzte Innenminister der DDR. „Das halte ich für ausgeschlossen, das geht nicht ohne Verhandlung“, kommentierte Diestel. Allerdings könne er dazu nichts sagen, weil er konkret diesbezüglich noch nicht beauftragt worden sei.

Restbetrag von rund 300 000 Euro

„Wir haben am 9. Februar die Klage auf Schadensersatz eingereicht. Am 22. März hat das Landgericht Stralsund ohne mündliche Verhandlung dazu geurteilt“, erklärt Hotelier Wilfried Horst, dem auch das besagte Parkhaus am Nordstrand gehört. Die 182 000 Euro plus Zinsen wären dabei ein Teilbetrag, der für das Jahr 2019 geltend gemacht wurde. Man wolle die entgangenen Mieteinnahmen bis Frühjahr 2021 einfordern. „Für den Restbetrag von rund 300 000 Euro reichen wir eine zweite Klage ein“, so Horst.

Hintergrund ist der Erbbaupachtvertrag zwischen der Gemeinde Göhren und der Parkhaus GmbH. Dieser wurde im Jahre 2013 mit einer Mindestlaufzeit von 40 Jahren und einer Option für viermal zehn weitere Jahre zur Errichtung und für den Betrieb eines Parkhauses am Nordhang von der damaligen Gemeindevertretung abgesegnet und unterzeichnet. Der jährliche Erbpachtzins für das dafür überlassene Grundstück: 20 000 Euro. Der Kontrakt sieht zudem auch vor, dass konkurrierende gemeindliche Parkplätze geschlossen werden müssen. Der Parkhausbetreiber hatte gegen die Gemeinde geklagt, weil sie der Schließung nicht nachgekommen war, als das Parkhaus mit 250 Stellflächen im April 2019 eröffnet worden ist. Sie habe damit gegen die vereinbarte Konkurrenzschutzklausel verstoßen, weshalb eine Vertragsstrafe in Höhe von 20 000 Euro gefordert wurde.

Urteil umfasst 22 Seiten

Da es zu keiner gütlichen Einigung kam, hatte das Landgericht Stralsund im Dezember letzten Jahres dazu ein Urteil gefällt, das 22 Seiten umfasst. Demnach muss die Gemeinde 5000 Euro zahlen und dafür sorgen, dass die drei gemeindeeigenen Parkplätze am Nordstrand an der Kegelbahn, am Tennisstübchen und neben der Muschelbar nicht weiter als solche genutzt werden können. Der Parkplatz an der Nordpferdhalle blieb außen vor. Die Parkhaus-Betreiber dürfen aber auch keine Hinweisschilder für das Parkhaus aufstellen. Im Urteil wurde zudem der Erbbaupachtvertrag für wirksam erklärt, hinsichtlich der langen Laufzeit und wegen der Konkurrenzschutzklausel allerdings auch kritisiert. Einen Schutz vor Konkurrenz durch Dritte auf Grundstücken, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, könne es nicht geben.

Um noch einmal zu erklären, was das offensichtlich verschieden interpretierte Urteil genau bedeutet, war Anwalt Peter-Michael Distel zur Gemeinderatssitzung eingeladen worden. „Wieso sind Sie unzufrieden, wenn die Gemeinde den Prozess gewonnen hat?“, fragte er in die Runde von Volksvertretern und zahlreich erschienenen Einwohnern. Die Parkhaus GmbH hat 70 Prozent und die Gemeinde 30 Prozent der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Streitwert: 64 000 Euro. Die Gemeinde habe durch seine Prozessführung einen unerwarteten Erfolg errungen, so Distel. „Obwohl der Vertrag wasserdicht war, hat mich das Urteil überrascht. Wir sind verklagt worden und sind geschickt ausgewichen.“

„Da fällt mir sehr viel ein, was ich tun könnte“

Die Interessen der Gemeinde seien durch das Gericht sehr positiv bewertet worden, so auch in den Ausführungen zu den drei Parkplätzen der Gemeinde hinsichtlich des Konkurrenzschutzes. „Da fällt mir sehr viel ein, was ich tun könnte, damit wir auch dieses wichtige Kommunalvermögen nutzen können“, so Diestel. Er betonte erneut, dass der Vertrag der schlechteste sei, den er je gelesen habe und dieser in erheblichen Teilen auch als sittenwidrig eingeschätzt worden sei. Trotzdem sei er wirksam und nicht mehr aus der Welt zu schaffen. „Ich kann nicht zaubern“, so Diestel. „Der Richter wünscht sich keine weiteren Prozesse, man muss miteinander reden. Das ist auch meine Überzeugung. Es ist wie im Krieg: Wer miteinander redet, der kämpft nicht, er denkt nach mit dem Ziel, eine Einigung zu erzielen.“

Diese wolle er auch, so Wilfried Horst. „Wir wollen Ruhe haben und eine tragbare Lösung für die Gemeinde und für uns.“ Von seiner Seite gebe es nun den Vorschlag, das noch zu begrünende Parkhaus-Dach nicht mehr aufzustocken, um Platz für weitere 70 Stellplätze zu schaffen. Dafür soll es aber zu Spitzenzeiten drei Monate lang im Sommer als Parkfläche genutzt werden können. Auch verzichte man auf die Parkhauserweiterung zum Schrägaufzug hin. Noch wolle man mit der Klage nach weiterem Schadensersatz warten, ob die Gemeinde auf ihn zugehe. Wir sind gesprächsbereit“, so Horst.

Berufung zum Urteil eingelegt

Zum besagten Urteil habe man Berufung eingelegt. „In einem Punkt“, erklärt Wilfried Horst. Die Vertragsstrafe in Höhe von 5000 Euro gelte pro Verstoß, bei drei Parkplätzen seien das dann 15 000 Euro. Man sehe drei Vorgänge, also Verstöße, und nicht wie das Gericht nur einen. Das wolle man prüfen lassen.

Von Gerit Herold