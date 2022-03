Rügen: Göhrens Kurplatz soll neu belebt werden – Stralsunder Studenten entwickeln Ideen

Göhren

Wissenschaft trifft Praxis: Am Dienstag schauten sich 13 junge Studentinnen der Hochschule Stralsund zusammen mit ihrem Professor das Ostseebad Göhren genau an. Bei ihrer Visite lernten sie unter anderem Kurverwaltung und Nordperdhalle, Museumshof und Speckbusch kennen, bevor sie sich schließlich mit der Spitze von Gemeinde und Kurverwaltung auf dem Kurplatz trafen. Hier wird ihr Fokus liegen: Die jungen Frauen studieren im 4. Semester im Tourismusstudiengang Leisure & Tourism Management (LMT) und wollen nun völlig neue Ideen entwickeln, wie das Areal am Nordstrand künftig genutzt werden kann.

Neuausrichtung ab 2024

Um dem Ostseebad neue Impulse zu geben, kooperieren Gemeinde und Hochschule seit Anfang des Jahres. Es wurde bereits ein erstes gemeinsames Projekt definiert, das im Rahmen des Studienfaches „Creative Project“ im kommenden Semester von den Studierenden bearbeitet wird. Ein erstes Kennenlernen aller Beteiligten gab es im Dezember letzten Jahre bei einem virtuellen Treffen. Ziel des Projektes: eine Neuausrichtung des Kurplatzes ab dem Jahre 2024.

„Der Kurplatz ist unsere erste Adresse. Jeder Gast kommt hier mindestens ein Mal her“, unterstrich Nadine Förster die Bedeutung des Areals an der Bernsteinpromenade mit der Seebrücke, das mit neuen Events belebt werden soll. „Wir haben hier schon viele Jahre tolle Veranstaltungen. Aber wir brauchen Zukunftsideen, um auch ein anderes Publikum anzuziehen und die Themen Gesundheit, Natur und Tradition präsenter zu machen. Ein Yoga-Event haben wir zum Beispiel bisher noch nicht“, so die Gemeindevertreterin. Sie selbst hatte vor 15 Jahren den Studiengang LTM erfolgreich in Stralsund abgeschlossen und die Kooperation mit der Hochschule vermittelt, um die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis sowohl für die Gemeinde Göhren als auch für die Hochschule Stralsund zu schlagen.

Thema Yoga wird sich wiederfinden

Die Studenten werden in den nächsten Monaten mögliche Konzepte erarbeiten. „Dabei werden fünf verschiedene Teams durch fünf verschiedene Türen in den Ort gehen“, erklärte Professor Jan Pierre Klage. An den Eingängen stehen unter anderem touristische Themen wie Naturverbundenheit, Erlebnis und Tagungen, Aktiv und Sport, Entspannung und Wellness, Geselligkeit. Bei allem sei Kreativität der Motor. „Wir wollen nichts kritisieren. Und es kann sein, dass man manches schon hatte, was nicht ging“, so Klage. Er hoffe, dass die Kreativität der Studenten nicht zu früh gestoppt werde und kündigte bereits an, dass sich das Thema Yoga sicherlich wiederfinden werde.

Für jedes Experiment zu haben

„Wir sind für jedes Experiment zu haben“, erklärte Kurdirektor Jörn Fenske. Seine Stellvertreterin Berit Waschow, zuständig für Event und Marketing, erläuterte das bisherige Veranstaltungskonzept auf dem Kurplatz und verwies dabei auf Höhepunkte, die schon seit vielen Jahren große Resonanz haben wie Sommergartenzauber, Kinosommer und Strandkorbsilvester. Gerade mit dem mittelalterlichen Programm zum Jahresende hat der Mönchguter Ort auf Rügen ein Alleinstellungsmerkmal.

Der Kurpavillon prägt auch das Logo des Ostseebades. Quelle: Gerit Herold

Gleichzeitig sei die zweigeteilte Bühne am Kurpavillon stets eine Herausforderung. Vor die alte Bühne des 1926 gebauten und unter Denkmalschutz stehenden Kurpavillons wurde eine zweite Bühne angebaut, weil die Künstler das so gewollt haben. Kinderprogramme mit Interaktion finden meist aus Sicherheitsgründen davor statt. Bürgermeister Torsten Döring erinnerte daran, dass es nach der Wende sogar Überlegungen gab, die Holzbauten komplett abzureißen. Die Instandhaltung sei zwar enorm aufwendig und kostenintensiv, der Kurpavillon aber einmalig. Und schließlich präge er auch als Aushängeschild das Logo des Ostseebades.

Bewirtschaftung wird neu ausgeschrieben

Das bisherige Veranstaltungskonzept am Kurplatz, zu dem auch mehrere gastronomische Stände zählen, werde noch bis 2024 weiterlaufen. Dann soll die Bewirtschaftung neu ausgeschrieben werden.

Von Gerit Herold