Wegen der Corona-Beschränkungen müssen sich Gemeinden und Pfarrämter auf der Insel Rügen auch in diesem Jahr zu Weihnachten etwas einfallen lassen. Einige Gottesdienste finden unter freiem Himmel statt, für einige muss man sich Platzkarten sichern.

Gottesdienste zu Weihnachten auf Rügen: Was bis jetzt in den Kirchen geplant ist

