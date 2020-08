Bergen

Grit Tabel kam in Oranienburg zur Welt und wuchs in Sachsen auf. Als junge Erwachsene machte sie eine Ausbildung zur OP-Schwester und gründete eine Familie. 2002 verlegte man der Arbeit des Gatten wegen den Lebensmittelpunkt nach Bayern. „Aber mein Mann und ich sind seit langem nordisch verliebt“, verrät die heute 57-Jährige „und die Insel kannten wir schon von früher.“

So lag es nahe dass, als die zwei Kinder flügge waren, Grit Tabel und ihr Mann die Zelte im Süden der Republik abbrachen. „Mitten in der Corona-Zeit haben wir unser Haus in Bayern verkauft und sind mit dem Segen von Frau Schwesig und Herrn Söder nach Rügen gezogen, so konnten wir endlich unseren Traum vom Leben im Norden erfüllen“, verrät sie.

Das Paar wohnt in Bergen und sucht nach einem eigenen Haus. Die Hobbys sind Spazierengehen mit dem Labrador „Jack“, Lesen und Musikhören. „Was uns hier gefällt, ist die Natur und das ganze Flair der Insel“, sagt die Neu-Rügenerin

Von Christa Driest