Kuscheldecken, Tiernahrung und auch Spielzeug: Allerhand haben die Viertklässler der Grundschule „Am Rugard“ in Bergen in den vergangenen Wochen zusammengetragen. Am Mittwoch sind die Weihnachtsgeschenke für die Vierbeiner in der Tiernotstation im Bergener Ortsteil Tilzow übergeben worden.

Alljährlich organisieren die vierten Klassen der Grundschule eine Spendenaktion für die Hunde und Katzen, die in der Tilzower Einrichtung leben. Im Philosophieunterricht unter Leitung der Lehrerin Antje Zühr setzen sich die Mädchen und Jungen mit Themen wie Ehrenamt, Spenden sammeln und sozialer Zusammenhalt auseinander. Und sie stellen sich die Frage: „Wie kann ich als Schulkind selbst helfen?“

Rügener zeigen Herz für Fellnasen

Ein paar Wünsche sind noch offen: Am Tier-Wunsch-Baum in der Bergener Fressnapf-Filiale hängen Fotos von den Tieren der Tilzower Tiernotstation und ihre Wünsche. Quelle: privat

Das Ergebnis ist traditionell die Spendenaktion der Kinder für die Tiere in Tilzow. Mit selbstgestalteten Plakaten werden alle Kinder der Schule zum Spenden aufgerufen und motiviert. Die Viertklässler sammeln die Sachspenden ein, lagern sie und übergeben diese dann an den Vorstand des Tierschutzvereins Rügen/ Hiddensee.

Zum Bedauern der Kinder und auch des Vereinsvorstandes hat die Übergabe der Spenden in diesem Jahr coronabedingt nicht in der Tiernotstation in Tilzow stattfinden können, teilt Andrea Köster vom Vorstand mit. Dennoch: Die Vorsitzende Burga Gloede möchte sich bei den Schulkindern im Namen des Vereins bedanken. Mit einem Schokoladen-Nikolaus für die Viertklässler hat sie dies zum Ausdruck gebracht.

Danke sagen möchten die Vereinsmitglieder auch jenen Spendern, die sich an der Aktion „Tier-Wunsch-Tannenbaum“ in der Bergener Filiale von Fressnapf beteiligen. Zahlreiche Wünsche der Hunde und Katzen, die am Baum in dem Geschäft für Heimtierbedarf hängen, sind bereits erfüllt worden, stehen unter dem Wunschbaum.

Keine Vermittlung über die Festtage

Für die Fellnasen dürften die Weihnachtsgeschenke ein kleiner Ausgleich zu den bevorstehenden ruhigen Tagen in Tilzow sein. „Denn über die Feiertage bleibt die Tiernotstation für Besucher geschlossen“, berichtet Andrea Köster. Des Weiteren informiert sie, dass ab dem 15. Dezember bis zum 4. Januar des kommenden Jahres keine Tiervermittlungen stattfinden. Dafür gibt es einen plausiblen Grund: „Über die Feiertage ist in den Familien bekanntlich viel Trubel. Auf ein neues Tier kann sich dann selten so konzentriert werden, wie es nötig wäre“, begründet sie.

Von Anja Krüger