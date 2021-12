Prora

Kaum jemand kann so kenntnisreich über Rügens wohl spektakulärste Immobilie berichten wie Susanna Misgajski. Deren Geschichte reicht vom Bau durch die Nazis über die Nutzung der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR bis zum begehrten Spekulations- und Investitionsobjekt für die Immobilienbranche. Nach 20 Jahren Arbeit im Verein verabschiedet sich die Leiterin des Prora-Zentrums und tritt ihren Ruhestand an.

Die 1956 im schleswig-holsteinischen Eutin geborene Historikerin und Pädagogin kam 1999 nach Rügen, wo sie mit ihrer Familie den heutigen Kunstort „Alte Wassermühle“ in Putbus-Wreechen bezog. Mit der Gründung des Vereins „Prora-Zentrum – Bildung-Dokumentation-Forschung“ im Jahr 2001 nahm sie ihre Arbeit an Projekten mit dem Rügener Gymnasium und der Regionalen Schule Binz auf. Für eine Wanderausstellung zum Thema „Bausoldaten“, die sie mit einem 7,5-Tonner eigenhändig durch die Republik steuerte, erhielt das Prora-Zentrum einen Preis der Bundeszentrale für politische Bildung.

Prora sollte „Ostseezentrum“ zwischen Binz und Sassnitz werden

Nach Auflösung der NVA war die Bundeswehr in Prora eingezogen und blieb bis 1992. „Im Oktober desselben Jahres wurden die Blöcke unter Denkmalschutz gestellt, allerdings nur die äußere Form und nur bezogen auf die Zeit des Nationalsozialismus“, so Misgajski. Erstmals wurde der Bereich dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In jener Zeit entstand auch der Bildband „Paradies Ruinen“ mit Fotos von Franz Zadniček.

Ungezählte Male führte Susanna Misgajski durch die Anlagen von Prora. Quelle: Uwe Driest

Als Geburtsfehler für die spätere Entwicklung könne angesehen werden, dass die Zukunft der Blöcke in die Hände der Oberfinanzdirektion des Bundes gelegt worden war, glaubt Misgajski. „Die hat sich kaum für die historische Bedeutung, aber dafür umso mehr für den Marktwert interessiert.“ In jenen Jahren reisten mehrfach Mitglieder von Ausschüssen des Bundestags nach Prora. Nachdem der beabsichtige Verkauf an einen Investor gescheitert war, wurde noch einmal der Versuch unternommen, die Blöcke einheitlich zu entwickeln. Am 9. März 1997 wurde eine „Studie zur Entwicklung der Ferienmaschine auf Rügen“ vorgestellt, die gemeinsam von Bund, Land, Kommune, Naturschützern, Denkmalpflegern und der Berliner Gesellschaft für behutsame Stadterneuerung (S.T.E.R.N.) erarbeitet worden war. Darin wurde Stimmen eine Absage erteilt, die – auch wegen der historischen Belastung der Immobilie – einen Teil- oder sogar Totalabriss forderten.

Landrätin sicherte Block für Jugendherberge und Bildungsstätte

„Unsere Studie beweist, dass die Architektur in Prora nicht unbedingt als nationalsozialistisch anzusehen ist, sondern durchaus Ähnlichkeit mit Entwürfen von Le Corbusier hat“, hieß es darin. Dessen Bauten zählen heute vielfach zum Weltkulturerbe. Die Studie empfahl die Erhaltung der Bebauung als „Ostseezentrum mit eigener Identität zwischen Binz und Sassnitz und eine Umnutzung zu einer Ferieneinrichtung mit Jugendherberge, Ferienwohnungen, einfachen Hotels sowie Einrichtungen für Kultur und Sport.“ 500 Millionen Mark hätten investiert werden müssen, damit die großen Pläne hätten verwirklicht werden können.

Der Koloss von Prora Die Bauarbeiten des Projekts Prora (Architekt: Clemens Klotz) wurden 1938 im Auftrag der Naziorganisation „Kraft durch Freude“ begonnen. 20 000 Arbeiter sollten gleichzeitig in dem 500 Meter langen und sechsgeschossigen Gebäudekomplex Urlaub machen, 9847 Zweibettzimmer waren geplant. 1940 war der Rohbau fertig. Das Projekt wurde wegen des Krieges nicht fertiggestellt, nach 1945 sprengte die Nationale Volksarmee drei der acht Wohnblocks und baute die anderen für ihre Bedürfnisse um. Bis 1990 war die Anlage Sperrgebiet.

„Das war, was man sich gewünscht hätte“, sagt Susanna Misgajski. Doch auch dafür fanden sich keine Investoren und so wurden die Blöcke schließlich einzeln verkauft. „Das Gesamtbild brach auseinander und der heutigen Entwicklung wurde Tür und Tor geöffnet. Überall durften nun Balkone zur Seeseite angebracht werden.“

Kerstin Kassner, ehemalige Rügener Landrätin, sicherte Block V für den Landkreis. Quelle: OZ-Archiv

Mit einer Ausnahme: 2006 hatte die damalige Landrätin Kerstin Kassner den Verkauf von Block V für einen Euro an den Landkreis eingefädelt. „Andernfalls hätte auch diesen das Schicksal der anderen Blöcke ereilt“, meint Susanna Misgajski. Das Kompliment gibt die Politikerin gern zurück. „Susanna hat sich unter teilweise widrigen Umständen mit ganzer Kraft in das Projekt eingebracht und im Ergebnis werden wir daher nun eine Einrichtung bekommen, die gerade in diesen Zeiten wichtig für die Insel ist, weil sie über Nationalsozialismus und DDR-Zeit aufklärt. Das ist zum Großteil ihr Verdienst“, lobt Kerstin Kassner heute.

Die Leiterin war seinerzeit mit ihrem Bildungszentrum in den Block eingezogen und forschte zum Schicksal sogenannter Bausoldaten – den DDR-Kriegsdienstverweigerern – oder zum Einsatz von Zwangsarbeitern beim Bau des Kolosses durch die Nazis. Dabei habe Landwirt Kurt Ott wertvolle Hinweise geben können, der an der Baustelle zum Einsatz gekommen war und von Lagern mit 600 Zwangsarbeitern berichten konnte. „Hierzu gibt es noch Forschungsbedarf, aber die Quellen liegen in Russland und sind schwer zugänglich.“ In Kooperation mit der Uni Greifswald erarbeitet das Prora-Zentrum derzeit eine Lernplattform für „Oral-History“ (erzählte Geschichte), die auf www.prora-zentrum.de installiert wird. Dabei werden Interviews mit Zeitzeugen ins Netz gestellt.

Dennis Grunendahl ist neuer Leiter des Prora-Zentrums. Quelle: Archiv

„Es macht mich glücklich, dass nun die Zukunft der Bildungsarbeit in Prora gesichert ist und die Insel definitiv das neue Bildungs- und Dokumentationszentrum bekommt“, freut sich Susanna Misgajski. Bund und Land stellten 14 Millionen Euro für die Sanierung bereit. Bis zur Eröffnung werde es aber wohl noch etwa fünf Jahre dauern. Nachfolger als Leiter wird Dennis Grunendahl, der bereits seit zwei Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum tätig ist.

Von Uwe Driest