Gnies

Nachdem sie vor 16 Jahren von Bergen nach Gnies gezogen war, genoss Martina Wienberg den freien Blick aus ihrem Küchenfenster auf die Straße und die jenseits davon gelegenen Felder, die sich über die hügelige Landschaft erstrecken. Das fand ein jähes Ende, als ihr nun die Aussicht durch eine Bushaltestelle verstellt wurde. „Ich halte mich viel in meiner Küche auf, weil ich hier auch meine Schreibarbeiten erledige“, sagt sie. Zwar steht das Wartehäuschen nicht unmittelbar vor ihrem Haus, aber die Sitzecke in ihrer Küche ist so angeordnet, dass der Blick unweigerlich auf dessen Rückwand fällt. Früher habe sie stets sehen können, was sich so auf der Dorfstraße von Gnies tat, an der ihr Einfamilienhaus steht. Das ist nun vorbei und der Blick der Hausbesitzerin endet an einer finsteren Bretterwand. „Dadurch wird es nicht zuletzt auch etwas dunkler in meiner Küche“, klagt sie.

Gespräche mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) und dem Bürgermeister hätten zumindest vorerst nicht zu einem für sie befriedigenden Resultat geführt. „In der Angelegenheit haben wir jahrelang nach einer Lösung gesucht“, sagt VVR-Betriebsleiter Ronald Keil. Vor der Verlegung der Haltestelle hatte sie in der Nähe der Kreuzung im Ort gelegen. Seit Gnies im Jahr 1885 nur noch aus einem Einzelhof und einer Kate bestand, ist das einstige Vorwerk zu Ralswiek jedoch erheblich gewachsen. Gerade in jenem Teil der Dorfstraße, der von der Haltestelle weiter entfernt Richtung Ralswiek liegt, entstanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Häuser.

Transparenz für mehr Sicherheit

Darin wohnen nun Familien, deren Kinder die Schulen der Umgebung besuchen. „Es sind bestimmt fast ein Dutzend Schülerinnen und Schüler, die in der Schulzeit in Gnies zusteigen“, sagt Keil. „Die mussten vor der Verlegung immer im Dunkeln an der Straße entlang zur Haltestelle laufen, weil es auch keinen Gehweg gab.“

Deswegen sei die Haltestelle in Abstimmung mit der Gemeinde an eine Stelle verlegt worden, wo die Gemeinde Eigentum hat und wo es einen Gehweg gibt. „Und zwar unter eine Laterne, das war mir wichtig“, so Keil. Sicherheitsgründe könnten es allerdings auch sein, die gegen ein blickdichtes Häuschen sprechen, meint der VVR-Mann. Er glaubt, von einer Richtlinie gehört zu haben, wonach Haltestellen durchsichtig sein müssten, um keine versteckte Ecke zu bieten.

So sah die Haltestelle aus, bevor sie Wände erhielt. Quelle: Privat

Dass die Verlegung der Haltestelle sinnvoll war, bestreitet Martina Wienberg auch gar nicht. Sie würde noch nicht einmal darauf bestehen, dass sie noch einmal verschoben wird. „Es würde mir schon genügen, wenn das Häuschen wenigstens transparent wäre, so dass sie Licht durchlässt und man auch hindurchsehen könnte.“ Dann hätte ganz nebenbei auch eine erwachsene Person die an der Haltestelle wartenden Kinder im Blick. Denn die gelernte Wirtschaftsgehilfin ist seit nun zwanzig Jahren erwerbsunfähig und daher viel Zuhause. Den Umgang mit Menschen ist sie aber gewohnt und engagiert sich ehrenamtlich als Übungsleiterin beim Binzer Gesundheitssportverein „De Rügener Fitmooker“.

Gemeinde fehlen 5000 Euro für elegante Lösung

Ein neues Häuschen würde etwa 4000 Euro und der Aufbau noch einmal 1000 Euro kosten, weiß Ronald Keil „Vielleicht ließe sich die Rückwand fürs Erste ja zumindest freundlicher gestalten?“ Bürgermeister Herbert Knüppel kennt das Problem von Martina Wienberg. „Das alte Wartehaus haben wir so, wie es da steht, gekauft. Das ist nicht etwa schnell zusammengezimmert worden“, sagt er. Auch würde das Haus ja nicht direkt vor dem Fenster von Martina Wienberg stehen.

Dennoch würde er über ein neues, schickes und transparentes Häuschen mit sich reden lassen, wenn der Gemeinde in Corona-Zeiten auch durch den Ausfall der Störtebeker-Festspiele finanziell derzeit nicht gerade empfindliche Verluste entstanden wären. „Wir nehmen zurzeit faktisch keine Gewerbesteuern ein“, so Knüppel. Wenn sich die Situation wieder einmal normalisieren würde, könne man aber über eine Neuanschaffung nachdenken.“

Das könnte ohnehin auf die Gemeinde zukommen: Im Sommer hatte der Kreistag beschlossen, 974 der 2300 Bushaltestellen im Landkreis barrierefrei um- und auszubauen, damit sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen genutzt werden können.

Von Uwe Driest