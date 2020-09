Zirkow

„Radeln für den guten Zweck“, lautet das Motto der Hansetour Sonnenschein. Bei bestem Sonnenschein trafen die 120 aktiven Radler angeführt vom Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen aus Poseritz kommend pünktlich um 11 Uhr auf dem Parkplatz von Karls Erdbeerhof in Zirkow ein. Dort wurden sie von Bürgermeister Jens Hoyer und anderen Unterstützern empfangen.

Schecks über je 500 Euro hatten Vertreter der Serviceclubs Soroptimisten und Lions Club auf dem Gepäckträger. Erdbeerhof-Inhaber Robert Dahl, der die Tour auf der Strecke von seinem Hauptsitz in Rövershagen bis zum Zielpunkt Warnemünde begleiten möchte, legte noch einmal 500 Euro drauf. Die radelnden Spendensammler dankten die Großzügigkeit, indem sie ihren Hansetour-Song anstimmen, in dem es heißt: „Wir sind viele, doch mit euch sind wir noch mehr“.

Jackpot zwischen 4 und 5000 Euro

„Wer von euch dazu noch in der Lage ist, soll sich eine Büchse schnappen und bei den Autofahrern sammeln, an denen wir vorbeikommen“, rief Toursänger Christian Gohr den Sportfreunden zu. „Lasst uns heute den Jackpot knacken!“ Der liegt irgendwo zwischen 4 und 5000 Euro pro Tagesetappe und die Sammler müssen nach jedem Stopp wieder an die Spitze des Trosses sprinten. „Das geht in die Beine.“ Nach einer nur halbstündigen Stärkung mit Getränken, Kaffee und Kuchen ging es bereits auf die 22 Kilometer lange Etappe nach Sassnitz. Von dort aus radelten die Teilnehmer der Tour über Ralswiek und Gingst nach Altefähr.

Der Förderverein Hanse-Tour-Sonnenschein sammelt Spenden für krebs- und chronisch kranke Kinder. In der über 20-jährigen Vereinsgeschichte wurden schon mehr als zwei Millionen Euro eingeworben und damit Projekte verwirklicht, die betroffenen Kindern sowie deren Angehörigen zugutekommen. Das Flaggschiff des Fördervereins ist die jährlich stattfindende Hanse-Tour Sonnenschein, bei der jedes Jahr bis zu 200 Teilnehmer gemeinsam für die gute Sache in die Pedale treten. Alle eingenommenen Spenden kommen zu hundert Prozent den Kindern zugute, da sämtliche Tour- und Verwaltungskosten durch die Teilnehmer oder die Mitglieder des Vereins getragen werden.

Von Uwe Driest