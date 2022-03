Bergen

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse geraten Ehrenmale für gefallene sowjetische Soldaten in den Fokus. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entfachte zum Beispiel das Sowjetische Ehrenmal vor der Marienkirche in Stralsund immer wieder mal Diskussionen. Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine wird die Debatte erneut entfacht, ob das Denkmal noch zeitgemäß ist. In Bergen auf der Insel Rügen wird an einem zentralen Ort der gefallenen sowjetischen Soldaten gedacht. Ist dieses Mahnmal noch gegenwartsnah? Wie geht Bergen mit der Gedenkstätte um?

„Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im deutsch-sowjetischen Nachbarschaftsvertrag vom 9. November 1990 verpflichtet, sowjetische Denkmäler und Kriegsgräber in Deutschland zu erhalten und zu pflegen. Der Vertrag ist völkerrechtlich bindend und gilt fort“, erklärt dazu Karen Reinschmidt-Schilling aus dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Mit den Denkmälern soll an die sowjetischen Gefallenen im Zuge der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus erinnert werden. „Die Bezeichnung ‚Russendenkmäler‘ stellt deshalb eine ahistorische Verkürzung dar“, so die Sprecherin.

In Bergen steht ein Mahnmal, das an die gefallenen Sowjetsoldaten im Zweiten Weltkrieg erinnert. Quelle: Mathias Otto

In unserer Region erinnert neben dem Mahnmal in Bergen auch das Denkmal in Stralsund an im Zweiten Weltkrieg gefallene Angehörige der Roten Armee. In Richtenberg gibt es zudem auf dem Marktplatz ein sowjetisches Ehrenmal. „Ein würdiges Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges bleibt unabhängig von der gegenwärtigen Lage ein wichtiges Anliegen“, heißt es zu der Debatte aus Schwerin.

„Wäre komisches Geschichtsverständnis“

Heiko Miraß, parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Quelle: Anne Ziebarth

Die Frage, ob ein Mahnmal zeitgemäß ist, stellt sich für den Rügener Landtagsabgeordneten Heiko Miraß (SPD) gar nicht. „Das Verhalten der jetzigen russischen Regierung schmälert in keiner Weise die Verdienste, die sich das russische Volk im Zweiten Weltkrieg erworben hat. Sie haben dazu beigetragen, dass Deutschland von Hitler befreit wird“, sagt er. Von daher müsse dieses Thema differenziert betrachtet werden. Es gehe nicht um die Verurteilung eines Volkes, wenn, dann überhaupt um die Verurteilung der herrschenden Klasse in Russland. „Das wäre ein komisches Geschichtsverständnis, wenn man alles in einen Topf werfen würde.“

Anja Ratzke, Bürgermeisterin Bergen Quelle: Mathias Otto

In Bergen befindet sich der Friedhof für Sowjetbürger gut sichtbar in Bahnhofsnähe. Für das Anlegen dieser Grabanlagen wurden gefallene und verstorbene Sowjetbürger zum Teil von recht weit entfernten Orten, zum Beispiel von Wolgast nach Greifswald, überführt. Der Platz befindet sich in russischem Eigentum und wird durch die Stadt Bergen gepflegt. Ganz klar dürfen die Geschehnisse von damals und heute nicht miteinander verglichen werden, sagt Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Zum einen dürfen wir die Geschichte nicht löschen. Jetzt haben wir eine andere Situation. Deshalb müssen wir die Ereignisse strikt voneinander trennen.“

„Wichtig, dass es Erinnerungen gibt“

Friederike Tauscher, Pastorin in der evangelischen Gemeinde von Bergen Quelle: Uwe Driest

Friederike Tauscher, Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde in Bergen, spricht sich unmissverständlich für das Mahnmal aus. Für sie hat es eine geschichtliche Bedeutung. Es gehe um die Menschen, die einen Platz benötigen, um ihren Verwandten nah sein zu können. „Hier finden sie einen Ort vor, an dem sie trauern und Blumen ablegen können“, sagt sie. Nicht alles, was das Etikett Russland trägt, sollte verurteilt werden. „Ich bin grundsätzlich dafür, immer den Frieden im Blick zu haben und nicht, pauschal Menschen auszugrenzen.“

Karin Breitenfeldt, Rügener Friedensbündnis Quelle: OZ

Karin Breitenfeldt setzt sich seit vielen Jahren für das Rügener Friedensbündnis ein, für sie sind der aktuelle Konflikt und das Mahnmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. „Mich bewegt es, weil der 8. Mai (Anm. Tag der Befreiung/Kriegsende) nicht mehr ganz so weit weg liegt. Die Leistung der Sowjetsoldaten im Zweiten Weltkrieg bleibt ja trotzdem bestehen. Ich mache mir Sorgen. Denn die Botschaft damals war: ‚Nie wieder Krieg‘“, sagt sie. Jeder sollte selbst für sich entscheiden, wie er mit dem Mahnmal umgeht. Für sie ist es ein Ort ähnlich wie der, an dem Erinnerungssteine an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnern – egal aus welchem Land sie stammten. „Für die Familien ist es wichtig, dass es diese Erinnerungen gibt. Man kann Denkmäler nicht aufstellen und dann wieder wegräumen, je nach politischer Lage.“

Von Mathias Otto und Wenke Büssow-Krämer