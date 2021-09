Rügen: Hat das Warten auf schnelles Internet bald ein Ende?

Rügen

Von Zwist und Rechtsstreitigkeiten war zuletzt vielfach die Rede, wenn es um den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) – namentlich dessen Betreibermodell zum Breitbandausbau – ging.

Unter anderem hatte sich erst im Juli gut ein Dutzend Bewohner der Lohmer Ortsteile Nardevitz, Bisdamitz, Blandow und Salsitz bei Politik, Verwaltung und Zweckverband über die wiederholte Verschiebung ihrer Anschlüsse beschwert. Vorausgegangen war dem ein reger Schriftverkehr mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Landrat Stefan Kerth sowie Bundestagsabgeordneten des Landkreises.

„Der Breitbandausbau auf Rügen geht weiter“, freute sich davon unbeirrt Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) anlässlich der jüngsten Inbetriebnahme des Netzsegments Kluis. Wohl auch, weil gerade der Wahlkampf läuft, ließ es sich der Minister nicht nehmen, in Gagern den Startknopf für den Bau eines passiven Breitbandnetzes für Teile der Gemeinden Altenkirchen, Glowe, Lohme, Putgarten, Dranske, Kluis, Schaprode, Trent, Rappin und Neuenkirchen persönlich und symbolisch zu drücken und einen Zuwendungsbescheid über gut 4,2 Millionen Euro an Zwar-Geschäftsführer Axel Rödiger zu übergeben.

So hoch ist die Kofinanzierung des Landes für den Ausbau im Projektgebiet Nummer sechs, das die Gemeinden Altefähr, Dreschvitz, Gingst, Parchtitz, Rambin und Samtens umfasst. Für den Anschluss von 1140 Haushalten, 176 Unternehmen und zwei Schulen ans schnelle Internet sollen nun 172 Kilometer Kabeltrassen gegraben, 572 Kilometer Glasfaser und 558 Kilometer Leerrohre verlegt werden. Der Zwar hatte sich darum beim Breitbandförderprogramm des Bundes beworben und erhält neben den Landesmitteln auch knapp 8,4 Millionen Euro vom Bund.

Solidarprinzip infrage gestellt

Seit dem ersten Förderaufruf im Jahr 2015 hat der Bund bisher insgesamt fast 8,2 Milliarden Euro Fördermittel für den Breitbandausbau in Gebieten, die die Telekommunikationsunternehmen nicht eigenwirtschaftlich ausbauen, bereitgestellt. Davon wurden bislang beinahe 1,2 Milliarden Euro für Anträge aus Mecklenburg-Vorpommern bewilligt. Das Land kofinanziert diesen Betrag mit fast 450 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Landkreise beträgt dabei zehn Prozent.

Öffentlichkeitswirksam drückten Minister Pegel, Peter Liedtke (Zwar), Tim Brauckmüller (atene KOM) und Daniel Hoffmann (KabelSat Bergen) den Startknopf für das Netzsegment Kluis. Quelle: Uwe Driest

Der Zweckverband der Rügener Gemeinden nutzt die Mittel seither, um das Netz in Eigenregie – dem sogenannten Betreibermodell – auszubauen. Weil dafür formell keine eigene Sparte gegründet wurde, war im Nachhinein unklar, welche Gemeinden sich dazuzählten und sich ergo gemäß des Solidarprinzips an Kosten beteiligen würden. Weil zudem einige Orte – vornehmlich an der Bäderküste – als bereits erschlossen galten, begann der Ausbau in den Gemeinden Ummanz, Altefähr, Rambin und kleineren Bereiche auf Jasmund (Förderprojekt 1). Dort sind die Arbeiten abgeschlossen.

Unklar, wer Mitglied der Breitband-Sparte ist

Es folgten ab 2018 die Förderprojekte 2 bis 4. Projekt Nummer fünf sollte den Stadthafen von Sassnitz betreffen, wurde aber zwischenzeitlich von der Stadt erledigt. Das Förderprojekt 6 ist nun der letzte Schritt im sogenannte „Graue-Flecken-Programm“, in dem große Teile der Insel enthalten sind, sagt Mandy Gutt vom Zwar. „Zu den geplanten Bauenden der Förderprojekte können wir derzeit keine Angaben machen. Wir werden die Termine aber veröffentlichen, sobald wir genauere Angaben haben.“

Am 20. September soll das Netzsegment Rappin in Betrieb gehen und weitere sollen noch in diesem Jahr folgen. Ab 2023 folgt dann das sogenannte „Schwarze-Flecken-Programm“, das letzte Lücken im ländlichen Raum schließen will. Über den Stand in jeweiligen Gemeinden informiert der Zweckverband auf seiner Internetseite. Auf den letzten Drücker beteiligten sich auch Gemeinden, die bisher davon ausgegangen waren, als „bereits erschlossen“ zu gelten und daher nicht förderfähig zu sein.

Lasten gerecht verteilen

Dazu zählt neben den Gemeinden Parchtitz und Gingst auch Dreschvitz, dessen Bürgermeister Olaf Braumann (FDP) zugleich Vorsteher des Zweckverbands ist. „Wir waren ursprünglich der Meinung, der Sparte Breitband schon beigetreten zu sein“, so Braumann. Mit dem 6. Förderaufruf habe die Gemeinde dann aber – wie eben auch Parchtitz und Gingst – doch noch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag unterzeichnet. „Der ist allerdings noch nicht vom Landkreis genehmigt“, so Braumann.

Andere Gemeinden weigern sich – trotz Androhung einer Ersatzvornahme durch den Landrat – bis heute, die vorgelegten Verträge zu unterzeichnen. Allen voran die Stadt Bergen. „Wir sind nach wie vor bereit, für Defizite auf unserem Gebiet aufzukommen, aber nicht für die gesamte Insel“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Sie moniert zu hohe Kosten, ungerechte Verteilung der Lasten und juristische Unsicherheiten. Zudem habe die Telekom in Bergen inzwischen bereits 400 Kilometer Glasfaser verlegt und die ersten Kunden würden noch in diesem Jahr von Internet mit einem Gigabit pro Sekunde profitieren.

Gemeinden monierten entstandene Kosten

Dabei aber entstünde zusätzliche Bautätigkeit, moniert Rolf Hoffmann, der mit seinem Unternehmen KabelSat Bergen Kooperationspartner des Zwar ist. „Die Telekom macht die Straßen auf, verlegt alles neu und schließt dann die Schulen ein zweites Mal an“, so Hoffmann. Es gebe mehr als 150 Verteilerschränke in Bergen, die nutzbar wären, weil für die Versorgung einer Wohnung auch andere Leitungen als Glasfaser ausreichen würden. Wenn die vorhandene Infrastruktur intelligent genutzt werde, wäre der Straßenbau nicht notwendig. „Die Mischung macht’s“, glaubt Hoffmann.

Auch Vertreter der Gemeinde Wiek hatten auf Verbandsversammlungen erklärt, den vorgeschlagenen Vertrag nicht unterzeichnen zu können, weil die Kriterien für eine Umlage nicht akzeptabel seien. Habe es ursprünglich nämlich geheißen, auf die Gemeinden kämen keine Kosten zu, hatte der Verband später Kostenbescheide versandt.

Hiddensee will nicht auf neues Seekabel warten

Mit diesen Modalitäten hat auch Thomas Gens ein Problem. „Wir wollen ja mitmachen, aber ich will klare Verhältnisse“, sagt der Bürgermeister der Insel Hiddensee. Seine Gemeinde sei ein „gebranntes Kind“ und würde noch heute für eine Abwasseranlage zahlen müssen. „Ich möchte einen Vertrag, der Risiken perspektivisch ausschließt“, sagt Gens daher. Zudem sei weiter ungeklärt, auf welchem Weg die Insel überhaupt ein Breitbandsignal erhalten könne. Nachdem eine Funklösung ausgeschieden sei, wäre die Nutzung eines Kabels im Eigentum der Edis angedacht gewesen. Davon sei nun aber nicht mehr die Rede. Stattdessen plane der Zwar, eine separate neue Leitung durch den Bodden zu legen. „Wir wissen alle, wie lange so etwas inklusive aller Genehmigungen auch durch die Naturschutzbehörden dauern kann“, so Gens.

Olaf Braumann glaubt gleichwohl an ein gutes Ende der Geschichte vom Breitbandausbau auf Rügen. „Es gab in der Vergangenheit viel Streit und Zank um Fragen von Information und Transparenz“, sagt der Verbandsvorsteher. Auch habe es Ungenauigkeiten bei mündlichen Absprachen gegeben, die nun präzisiert und schriftlich abgefasst worden seien. Nicht zuletzt seien auch die Förderrichtlinien nicht von Anfang an mit den Vorgaben für einen kommunalen Haushalt kompatibel gewesen und mussten zunächst angepasst werden. „Vieles war mit heißer Nadel gestrickt und das Ziel, bis 2018 die ganze Insel vernetzt zu haben, war nie realistisch.“

Breitband-Programm des Zwar 84,9 Millionen Euro betragen die Gesamtinvestitionen 977 Kilometer Tiefbau sind geplant 1939 Kilometer Leerrohre werden verlegt 3280 Kilometer Glasfaser werden eingeblasen 9500 Hausanschlüsse sind eingeplant 800 Schächte und Verteiler sollen entstehen

Heute aber sehe er keine Probleme mehr bei der Umsetzung des Programms. „Die Fördermittel sind endgültig beschieden und jetzt wird alles abgearbeitet“. Ein reines Betreibermodell für alle Gemeinden der Insel könne es aber wohl nicht mehr geben. „Wir werden künftig ein Mischmodell aus Betreiber- und Wirtschaftslückenmodell auf der Insel haben“, glaubt Braumann.

Von Uwe Driest