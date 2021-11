Bergen

Nach der Entscheidung der Bundesregierung, die Corona-Tests wieder kostenlos anzubieten, ist die Verunsicherung groß. Testmöglichkeiten werden in Windeseile wieder hochgefahren und aufgestockt. Wir geben einen Überblick, wo Sie sich und Ihre Familie auf Rügen testen lassen können.

In Bergen gibt es fünf Teststellen. Das IMD-Labor in der Calandstraße 4 (ohne Termin, werktags 9 bis 16 Uhr), die Rugard Apotheke am Markt 25 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr), die Billrothapotheke in der Ringstraße 113 (montags bis freitags 9 bis 16 Uhr), das Fitnesscenter RügenFit (nach Terminvereinbarung über www.ruegenfit.de/testzentrum oder telefonisch unter 03838/209402) und das Parkhotel Rügen in der Stralsunder Chaussee 1 (Montag bis Freitag 15 bis 18 Uhr).

In Binz gibt es noch zwei Anlaufpunkte für Schnelltests. Zum einen das Besucherzentrum im Haus des Gastes (Heinrich Heine Straße 7), es bleibt zunächst täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet, kann aber erweitert werden. Im BeautyMedpoint in der Proraer Straße 1 wird nur nach telefonischer Anmeldung getestet (038393/66 3626).

Sassnitz bietet ebenfalls zwei Corona-Schnelltestmöglichkeiten an. Das eine befindet sich im RügenFit in der Hauptstraße 52, geöffnet ist täglich, eine Terminvereinbarung aber online auf der Website www.sassnitzonline.com/testcenter oder telefonisch unter 0151/56105125 möglich. Die zweite Möglichkeit gibt es in der Baltic Apotheke in der Hauptstraße 12 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

In der Gemeinde Sagard kann man sich im Gemeindezentrum (Schulstraße 15) durch ein Team der Rugard Apotheke testen lassen. Hier ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch in Altenkirchen unterhält die Rugard-Apotheke eine Testmöglichkeit im „alten Edeka“ in der Ernst-Thälmann-Straße 3. Getestet wir Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 8 und 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr.

Die Arztpraxis Dr. Holger Simon in Breege/Juliusruh (Dorfstraße 56) bietet Tests an, allerdings erst nach telefonischer Anfrage unter 01744194020

Das Ostseehotel Baabe (Dorfstraße 1 -2) bietet Coronatests täglich zwischen 11 und 18 Uhr an, Anmeldung im Internet unter www.ostseehotel-baabe.com/corona-testzentrum oder unter 038303/128401

Auf der Insel Hiddensee kann man sich nach Angaben der Gemeinde in der Arztpraxis Müller in Vitte (Süderende 54) testen lassen. Folgende Zeiten sind dafür vorgesehen. Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 14 bis 15 Uhr, Donnerstag 16 bis 17 Uhr.

Die PCR-Tests, die eine besonders zuverlässige Methode der Testung sind und bei Corona-Verdachtsfällen angewendet werden gibt es auf Rügen lediglich im IMD-Labor in der Calandstraße. Verdachtsfälle sollen sich aber nach wie vor erst telefonisch an den Hausarzt wenden. Wenn eine Überweisung vom Arzt oder ein positiver Schnlltest aus einem Testzentrum vorliegt, bitte einen Termin unter 03838/391213 vereinbaren, oder die digitale Terminanfrage auf der Internetseite des IMD Greifswald nutzen. Eine Terminanfrage ist keine Pflicht.

Von az