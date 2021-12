Rügen

Die schlechte Nachricht zuerst: Auf Hiddensee sind keine Berliner. Also „Berliner Pfannkuchen“. „Wir sind ausverkauft und bekommen auch keine mehr rein“, sagt jedenfalls ein Angestellter vom „Inselmarkt Bach“.

Dafür verfügen aber viele Bäckereien der Insel Rügen noch über ausreichend Nachschub an dem Gebäck, das je nach Region auch als Kreppel (Hessen und Thüringen), Puffel (Aachen), Schmalzgreben (Baden-Württemberg) oder Krapfen (Bayern und Österreich) firmiert. Menschen aus dem englisch-sprachigen Raum wird das Gebäck auch so nahe gebracht: Berliner sind eine Art Donut ohne Ring drumherum.

Noch Pfannkuchen erhältlich

Jedenfalls verfügen Rügens Bäcker trotz zahlreicher Vorbestellungen auch am Silvestertag noch über viele Exemplare des Siedegebäcks. Bäckerei Peters hat mehrere Filialen vor allem in Mukran und Sassnitz. Die sind zumindest bis 16 Uhr, in Mukran und Binz (Hauptstraße und Dünenpark) sogar bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind zudem übersichtlich auf der Internetseite aufgeführt.

Die Stadtbäckerei Kühl hat Filialen in Glowe, Bergen und Samtens. „Wir haben noch einige Berliner im freien Verkauf auch mit Karamell oder Irish-Creme“, sagt eine Verkäuferin aus Samtens. Dort ist am Freitag bis 16 Uhr geöffnet.

Inselbäcker Kruse öffnet mit Filialen in Bergen und Putbus gegenüber der Tankstelle. Dort sind bis 14 Uhr auch mit Nougat oder Champagner gefüllte Berliner zu haben.

Berliner Pfannkuchen verschiedenster Kreationen gehören zum Jahreswechsel. Quelle: Konditorei Junge GmbH

Verschiedene Füllungen

Beim Lila Bäcker sind die glasierten Berliner mit Mehrfrucht und die gezuckerten mit Pflaumenmus gefüllt. Zudem gibt es „Spezial-Pfannkuchen“ mit Eierlikör, Blaubeer, Nougat, Himbeer-Vanille und Schoko gefüllte Pfannkuchen. „Dafür haben wir aber schon viele Bestellungen“, sagt Mitarbeiterin Maxi Hinzmann aus der Filiale in Garz. So seien von 150 gelieferten Eierlikör-Teilen bereits etwa ein Drittel vergeben. Wer sich also noch versorgen möchte, sollte nicht erst kurz vor Schluss um 14 Uhr kommen. Lila Filialen gibt es auch in Gingst, im Norma von Dranske (bis 16 Uhr) oder am Markt in Bergen (bis 13 Uhr).

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bäckerei Junge hat Filialen in Binz (Schillerstraße) und Göhren (Strandstraße), die am Freitag beide bis 17 Uhr geöffnet sind. Ob der eine oder andere Berliner mit Senf gefüllt sein könnte, ließ Unternehmenssprecher Gerd Hofrichter dabei offen.

Von Uwe Driest