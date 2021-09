Rügen

Ein Herbstfest und das Ende von Straßenbauarbeiten sorgen dafür, dass auf Rügen einige Buslinien vorübergehend nicht fahren, beziehungsweise wieder fahren.

Herbstfest

So findet in der Gemeinde Sagard am Wochenende das 7. Sagarder Herbstfest sowie das 6. Sagarder Seifenkistenrennen statt. Aus diesem Grund werden einige Straßen gesperrt sein. Wie ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mitteilt, kann am 16. September sowie am 18. September in der Zeit von 7 bis 18 Uhr die Haltestelle „Sagard Schulstraße“ nicht bedient werden. Fahrgäste sollen die eingerichtete Ersatzhaltestelle in der Glower Straße nutzen.

Ernst-Thälmann-Straße Sagard

Am heutigen Dienstag, 14. September werden die Straßenbauarbeiten in der Sagarder Ernst-Thälmann-Straße abgeschlossen sein. Ab 10 Uhr an diesem Tag können die Haltestellen „Sagard Mitte“ und „Sagard Bahnhof“ wieder regulär bedient werden. Das alte Kopfsteinpflaster verschwand hier. Stattdessen haben die Straßenbauer eine Fahrbahn aus Asphalt angelegt. Die Sagarder Gemeindevertreter zogen die Bitumenschicht dem Naturstein vor und kamen damit dem Wunsch der Anwohner entgegen. Viele von ihnen hätten sich über die Lärmbelästigung beklagt. Die Abrollgeräusche der Fahrzeuge seien auf Kopfsteinpflaster um einiges lauter als auf Asphalt.

Bergener Straße Altefähr

Neuigkeiten auch in der Gemeinde Altefähr. Nach Abschluß der Straßenbauarbeiten in der Bergener Straße in Altefähr (Absenkung der Straße nach einer Havarie in 2020) kann die VVR mit den Linien 1und 41 die dort gelegene Haltestelle ab dem 16. September wieder fahrplanmäßig bedienen. In dem betreffenden Bereich der wichtigen Zufahrtsstraße nach Altefähr kam es zu erheblichen Absackungen der Fahrbahn, die nun beseitigt wurden. Die kompletten Kosten für den Abschnitt lagen bei knapp einer Million Euro.

Von mo