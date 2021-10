Bergen/Sellin

Die Eisbahn im Ostseebad Sellin bekommt Konkurrenz. In diesem Jahr wird auch eine in Bergen aufgestellt. Die Entscheidung ist ganz frisch, die Stadtvertreter haben am Mittwoch darüber entschieden.

Eine dauerhafte Konkurrenz wird sie dennoch nicht sein, denn sie steht nur temporär auf dem Bergener Marktplatz. Vom zweiten Adventswochenende an, an dem auch der Weihnachtsmarkt stattfindet, und dann 14 Tage lang. Das war eine kurzfristige Entscheidung, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt. Die Enttäuschung nach der abgesagten Einheitsfeier war groß. Weil die Inzidenzen angestiegen waren und der Landkreis Vorgaben gemacht hatte, die die Stadt nicht umsetzen konnte, musste sie gecancelt werden. Das soll in der Vorweihnachtszeit nicht passieren.

Bergen hatte 2010 schon mal eine Eisbahn. Damals stand sie direkt vor dem Rathaus. Quelle: Andreas Meyer

Auch wenn der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt werden muss: „Die Eisbahn hat eine bestimmte Größe und ist ein abgegrenzter Bereich. Eislaufen konnte aus diesen Gründen in anderen Orten auch im letzten Jahr stattfinden. Mit Vorgaben, wie viele Personen gleichzeitig auf die Eisfläche dürfen. Insofern kann die Eisbahn realisiert werden“, sagt sie. Die Stadt konnte kurzfristig ein Unternehmen finden, das in der Vorweihnachtszeit eine Eisbahn aufstellen kann. Rund 35 000 Euro soll die Bespaßung im Stadtkern kosten.

Vom 4. Dezember bis 28. Februar

In Sellin lockt der Betreiber auf der Internetseite der Gemeinde hiermit: „Jeder, der sich gerne aufs Glatteis führen lässt, ist täglich in den Seepark Sellin eingeladen. Regelmäßig ist die 550 Quadratmeter große Eisfläche eine Attraktion für Kinder und Erwachsene.“ Sie werde alljährlich mit großer Sorgfalt und viel Erfahrung hergestellt. Dazu wird sie mehrfach geflutet und mit Kühlaggregaten gefroren. „Eine spiegelglatte Eisfläche ist das Ziel, um die Besucher im Sauseschritt über die Eisbahn gleiten zu lassen.“

Geöffnet ist vom 4. Dezember bis zum 28. Februar täglich von 12 bis 19 Uhr. Hierbei gelten die 2G-Regeln, eine Impfbescheinigung ist bei jedem Besuch vorzulegen. Die Betreiber sind es gewohnt, dass Stammgäste ihre eigenen Schlittschuhe mitbringen. Wer keine eigenen besitzt, kann sich ein Paar direkt vor Ort ausleihen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch für regelmäßige Sporteinheiten ist die Eisbahn in Sellin gedacht. Eishockey für Kinder ab zehn Jahren sowie Erwachsene können jeden Mittwoch ab 17 Uhr Eishockey spielen. Voraussetzung ist eine eigene Ausrüstung. Die Tore stellt das Eisbahn-Team auf. Auch ein Kräftemessen beim Eisstockschießen ist möglich. Beides ist möglich nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an info@eisbahn-sellin.de oder telefonisch unter 0172/3 53 80 68 möglich.

Von Mathias Otto