Rügen

Hochsaison im Verkehrswegebau: Nachdem sich zu Beginn des Herbstes Kraftfahrer über erhebliche Behinderungen auf Rügens Straßen ärgerten, trifft es nun die Bahnfahrer. Zwischen Stralsund und dem Ostseebad Binz beispielsweise fallen zahlreiche ICE- und IC-Züge ab Sonntag, den 8. November, bis zum 16. November aus, teilt ein Bahnsprecher mit.

Laut Bahnauskunft im Internet ist dies allerdings erst ab Montag, den 9. November, der Fall. Bahnreisende werden sich wohl überraschen lassen müssen, denn für kurzfristige Nachfragen hat man bei der Bahn keine Zeit.

Bahnreisende müssen mehr Zeit einplanen

Ersetzt werden die Hochgeschwindigkeitszüge durch Busse. Allerdings müssen Bahnreisende etwas mehr Zeit einplanen. Bringt der ICE Passagiere sonst in 45 Minuten direkt vom Ostseebad in die Hansestadt auf dem Festland, sind diese nun circa 20 Minuten länger unterwegs. Aber zumindest diese Verbindungen werden durch eine direkte Busverbindung ersetzt.

Grund dafür, so der Bahnsprecher, der nicht namentlich zitiert werden möchte, sind Bauarbeiten im Bahnhof in Lietzow. „Dort erneuern wir unter anderem das Gleis 3“, informiert er. Dabei würden nicht nur die Schienen und Schwellen ausgewechselt, sondern auch das Schotterbett gereinigt werden. „Aufgrund dieser Arbeiten sind Sperrungen von Gleisen beziehungsweise ganzer Abschnitte zwischen Bergen auf Rügen und Lietzow leider unvermeidlich“, meint er.

Odeg-Fahrgäste erneut werden weiterhin auf die Geduldsprobe gestellt

Bereits in der vergangenen Woche ist an dem Schienennetz zwischen Sassnitz und Stralsund gearbeitet worden. Schon da sind zahlreiche Züge der Linie RE 9, die von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH kurz: Odeg, bedient wird, zwischen den beiden Städten ausgefallen und durch Busse ersetzt worden. Bis zu rund 50 Minuten mehr Fahrzeit haben Reisende in Kauf nehmen müssen. Gründe hierfür sind Weichen-, und Gleiserneuerungen sowie Bauarbeiten am Bahnübergang bei Samtens durch die Deutsche Bahn gewesen.

Derzeit sind zumindest noch bei Samtens Mitarbeiter der Firma Bahn- Tiefbau Ventschow GmbH, die ihren Hauptsitz in Ventschow bei Schwerin hat, an den Gleisen beschäftigt. Aber zumindest rollen, wie der Baukran, der noch Arbeiten neben dem Gleisbett erledigt, die Züge wieder über die Schienen. Und auch in Samtens halten die Züge nach dreitägiger Sperrung des Bahnhofes ab Donnerstag wieder.

Odeg-Kunden müssen nun aber weiterhin mit Einschränkungen leben. Denn neben den ICE- und IC-Zügen der Deutschen Bahn werden auch zahlreiche Odeg-Regionalbahnen bis zum 15. November durch Busse ersetzt – zumindest zwischen Sassnitz und Bergen. „Teilweise kommt es dabei zu veränderten Fahrzeiten“, teilt Dorothea Reding, Referentin der Odeg-Fahrgastinformation, mit.

Nicht jedes Fahrrad kann mitgenommen werden

Da die Busse weniger Platzkapazität haben, gilt es auch in Sachen Beförderung von Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern zu beachten. „Diese können nur eingeschränkt befördert werden. Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang“, informiert sie.

Mit Abschluss der Arbeiten Mitte November soll dann der Zugverkehr auf der Insel wieder uneingeschränkt rollen. Denn weitere große Baumaßnahmen seitens der Bahn seien in diesem Jahr übrigens auf der Insel Rügen nicht vorgesehen, informiert der Pressesprecher der Deutschen Bahn AG mit.

Von Anja Krüger