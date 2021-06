Rügen: Hier wird das EM-Spiel am Mittwoch live übertragen

Rügen

Zwei wichtige Fragen begleiten Fußballfans vor diesem wichtigen Spiel am Mittwoch. Wie schafft es Deutschland bei der Europameisterschaft ins Achtelfinale? Noch wichtiger lautet die Frage: Wo kann man auf der Insel Rügen zusammen mit anderen Fans der Deutschen Nationalmannschaft das Spiel gegen Ungarn (21 Uhr) live sehen?

Bergen oder Binz

Eine bekannte Adresse ist die Waldbühne Rügen in Bergen. Hier wurden bereits die ersten beiden Spiele gegen Frankreich und Portugal gezeigt. Ab 18 Uhr moderiert hier Basti Retzlaff, der die Stimmung vor dem Spiel anheizen wird. Geguckt wird hier auf einer acht mal vier Meter großen Leinwand. Obwohl der Eintritt an diesem Tag frei ist, wird um eine Platzreservierung gebeten: 0151/28 58 85 88.

Im Ostseebad Binz übertragen unter anderem das „Bistro Cappucino“ und das „Ristorante Rialto“ alle Spiele auf Fernsehbildschirmen. Draußen wie drinnen finden jeweils etwa 50 Gäste Platz, sagt Kerstin Scholz, Direktorin des Aparthotels „Rialto“.

Mögliche Gegner

Nach der 4:2-Gala im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal sind die Chancen der Deutschen um ein Vielfaches gestiegen. Sogar mit einer Niederlage gegen Ungarn könnte Deutschland unter Umständen weiterkommen.

Nach den Entscheidungen in den Gruppen A, B und C bei der Fußball-Europameisterschaft wird das Feld der möglichen deutschen Achtelfinalgegner immer kleiner. Sollte sich die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch für die K.o.-Runde qualifizieren, gibt es mehrere Optionen.

Als Gruppensieger heißt der nächste Gegner Schweiz oder Ukraine. Als Gruppenzweiter spielt die DFB-Auswahl gegen England oder Tschechien. Wird Deutschland Gruppendritter, steht ein Spiel gegen Niederlande oder Belgien an.

Von mo