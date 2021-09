Rügen: Historische Grabanlage in Groß Zicker verwüstet

Groß Zicker

Es ist kaum zu fassen: Auf dem Friedhof von Groß Zicker oberhalb des Ortes ist nach 2018 schon wieder eine historische Grabanlage zerstört worden. „Das ist schon sehr traurig“, sagt Pastor Olav Metz beim Anblick der Verwüstung. Zuerst gab es die Vermutung, dass ein Baum direkt am Zaun vielleicht das Geländer eingedrückt hat.

Gewaltsam abgebrochen: zerstörtes Zaunelement. Quelle: Gerit Herold

Doch bei genauerem Hinsehen war klar: Hier hat jemand mit roher Gewalt versucht, die gusseiserne Anlage auszuhebeln und mitgehen zu lassen. Metall ist auf dem Schwarzmarkt begehrt. Pastor Metz denkt, dass die Täter bei der Diebesaktion offensichtlich gestört wurden und ablassen mussten. Zurückgeblieben ist ein Trümmerfeld. Teile des verzierten Zauns sind zerstört, abgebrochen oder stehen schief und krumm.

Emil Steurich prägte Landstrich bedeutend mit

„Das soll natürlich wieder hergerichtet werden. Wir müssen jetzt vor allem jemanden finden, der das schweißen kann“, runzelt Olav Metz die Stirn. Das Fatale: Bei der Grabanlage handelt es sich um das Familiengrab von Emil Steurich. Er war von 1887 bis zu seinem Tode 1921 Pastor in Groß Zicker – genau 100 Jahre ist das her. In seiner langen Wirkungszeit prägte er den Landstrich bedeutend mit – als Lehrer, Kommunalpolitiker, Heimatschriftsteller und Bewahrer der Mönchguter Identität. Er hatte einst gemahnt: „Haltet fest an Eurer Tracht, an Eurer Eigenart, an Eurem Land! Was Ihr aufgebt, ist unwiederbringlich verloren, und aus Euch wird ein Geschlecht von Reiseführern, Lohndienern und Hausknechten!“

Grabstein für Emil Steurich auf dem Friedhof in Groß Zicker. Quelle: Gerit Herold

Vor drei Jahren Kreuz und Zäune gestohlen

Schon vor drei Jahren hatte der Friedhof in Groß Zicker Schaden genommen. Seinerzeit wurden gusseiserne Zäune, ein Eisenkreuz und eine Betonvase von einer 100 Jahre alten Grabanlagen entwendet. Pastor Olav Metz hatte damals Anzeige erstattet. „Dabei ist aber nichts rausgekommen“, so Metz. Auch auf dem Selliner Friedhof gab es vor geraumer Zeit einen gravierenden Metallklau. Dort wurde vom Kriegerdenkmal das eiserne Kreuz abmontiert, erinnert sich Olav Metz, der für die Kirchengemeinden Mönchgut-Sellin zuständig ist. Am Kirchfriedhof in Groß Zicker habe es diesbezüglich noch keine Vorkommnisse gegeben. Wahrscheinlich, weil er mitten im Ort liegt, so Metz.

Charakter des Friedhofes bewahren

Bei den Zerstörungen und Diebstählen gehe es nicht hauptsächlich um den finanziellen Schaden. Vielmehr ist es neben dem pietätlosen Akt beim Stören der Friedhofsruhe auch der kulturhistorische Fakt. Denn der historische Charakter des Friedhofes mit seinen über Jahrhunderte gepflegten Familientraditionen soll bewahrt werden.

Der Friedhof in Groß Zicker zählt zu den schönsten auf der Insel Rügen. Er befindet sich etwas abgelegen vom Ort an den Zickerschen Bergen und wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, weil der Friedhof an der mittelalterlichen Dorfkirche im Ort keinen Platz mehr bot. Viele uralte Grabanlagen sind hier zu finden, etliche sind eingezäunt. Das weckt offenbar Begehrlichkeiten. In den 1950er-Jahren wurden an der Kirche die letzten Menschen beerdigt – ausschließlich Ehepartner von bereits Verstorbenen, die dort ihre letzte Ruhe fanden.

Rasengräber und Seestein neue Orte der Trauer

In Middelhagen und Groß Zicker gibt es neben den historischen Anlagen auch neue. Die sogenannten Rasengräber in Groß Zicker und Middelhagen oder der Seestein zur Erinnerung an die auf See Bestatteten in Groß Zicker sind seit ein paar Jahren neue Orte der Trauer. Um den Seestein können Angehörige Gedenksteine zur Erinnerung an Verstorbene anfertigen und einlegen lassen. Mit den Rasengräbern kommt die Kirchengemeinde all jenen entgegen, die eine langjährige Grabbetreuung nicht gewährleisten können und darum auf eine individuelle Grabpflege verzichten wollen.

Von Gerit Herold