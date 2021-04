Putbus

Das war ein schmerzhafter Eingriff für Liebhaber alter Bäume und die wollen den Verlust einer großen Rotbuche nun nicht klaglos hinnehmen. Ende vergangener Woche hatte eine Weißbuche aus dem Schlosspark von Putbus entfernt werden müssen. Der Baum war von einem Wurzelschwamm befallen und schließlich umgestürzt. Dieser Sachverhalt ist allseits unbestritten. Allerdings stand besagte Weißbuche im Bereich zwischen Orangerie und Theater unmittelbar neben einer stattlichen Rotbuche, welche Mitarbeiter der beauftragten Firma „Pommern Natura“ ebenfalls umlegten. Das aber sei keinesfalls nötig gewesen, behaupten Kritiker der Maßnahme.

Der gestürzte Baum soll den stehenden in Mitleidenschaft gezogen haben. Quelle: Stadt Putbus

Der umgestürzte Baum habe den Wurzelballen seines Nachbarn hochgedrückt, sodass dessen Standsicherheit nicht länger gegeben gewesen sei, so einer der Arbeiter. Die offizielle Version der Stadt spricht dagegen von Schädlingsbefall beider Wurzelballen. Nachdem die Weißbuche gefallen war, sei Ende März der Befall mit dem Riesenporling durch Sachverständige festgestellt und durch das Biosphärenamt bestätigt worden, so Bürgermeistern Beatrix Wilke (parteilos). „Die Fällung war zwingend notwendig zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Gefahrenbeseitigung. Auch wenn der Baum von außen gesund aussah, war die Standsicherheit durch den Riesenporling nicht mehr gegeben.“

Der alte Baum hätte gerettet werden können

Das bezweifeln nun sowohl der Gehölzsachverständige Gernot Hübner als auch „Rosendoktor“ Gerhard Prill. „Nicht jede Pilzinfektion sei übertragbar und die meisten Pilze auf einen Wirt spezialisiert“, so Hübner, der selber schon verschiedentlich mit Begutachtungen in dem Park betraut war. Die Fällung hält er für voreilig und eine Gefährdung für nicht gegeben. „Worin sollte die Gefahr bestanden haben?“ fragt Hübner. „Der Baum war noch ohne Laublast und bietet daher kaum Angriffsfläche für den Wind. Außerdem stand er in der Fläche und nicht etwa direkt am Weg.“

Dieses Foto soll den Befall beider Bäume mit dem Pilz dokumentieren. Quelle: Stadt Putbus

Der etwa 30 Meter hohe Baum mit einem Durchmesser von 1,40 Meter sei „ortsbildprägend“ gewesen. Eine dendrologische Stammquerschnittsanalyse habe ein Alter von 195 Jahren ergeben. Demnach wäre die für Rügen typische Rotbuche im Jahr 1826 gepflanzt worden, jenem Jahr, in dem das Theater der Stadt von dem Berliner Architekten Steinmeyer umgebaut wurde. Hübner hätte den Baum gern gerettet. „Gegebenenfalls hätte man das Loch auffüllen und den Baum verspannen können, bis er wieder fest angewachsen ist. Dafür ist jetzt die beste Jahreszeit.“

„Das sind wertvolle Bäume“

Der Landschaftsarchitekt Andreas Webersinke, der nach der Wende ein „Denkmalpflegerisches Maßnahmenpaket“ für den Schlosspark erarbeitet hatte, weist darauf hin, dass eine Fällung schon aus artenschutzrechtlichen Gründen bis spätestens Ende Februar hätte erfolgen müssen. „Wir hatten immer viele Fledermäuse in Gebäuden und Bäumen des Parks.“ Schon deswegen hätte zunächst ein Gutachten erstellt werden müssen.

Tatsächlich sei zunächst von einem Gutachten die Rede gewesen, weiß Henry Gurski vom Förderverein „Residenz- und Rosenstadt Putbus“. Das habe sich dann aber wohl eher als „Begutachtung“ durch eine Sachverständige des beauftragten Unternehmens erwiesen. Webersinke: „Es geht nicht, dass man den Baum nur ansieht und die abnehmende Firma schon gar nicht. Das sind ja wertvolle Bäume in einem authentischen Flächendenkmalschutzgebiet.“

Den formal korrekten Ablauf einer solchen Fällung beschreibt Caroline Rolka, beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege für Gartendenkmalpflege und damit auch Putbusser den Schlosspark zuständig: „Die Stadt hätte bei der Unteren Denkmalschutzbehörde eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragen müssen. Der Antrag wäre an mich weitergeleitet worden und ich hätte im Zweifelsfall ein Gutachten angefordert.“

Das Holz der Rotbuche wurde zunächst an der Straße gelagert. Quelle: Uwe Driest

Dessen Aussage wäre eindeutig ausgefallen, ist sich Gerhard Prill sicher. Der frühere „Rosendoktor“ der Stadt ist ebenfalls Baumgutachter und „war auch schon als Baumchirurg tätig“. Anders als die Weißbuche sei die Rotbuche nicht von dem Pilz befallen und ihre Standfestigkeit nicht beeinträchtigt gewesen. „Die Buche war kerngesund und einer der stabilsten Bäume im Park.“

Verein erwägt Klageweg

In jedem Fall zu wertvoll, um daraus Brennholz zu machen, wie es derzeit im Bauhof der Stadt geschehe. Das sieht jedenfalls auch Gernot Hübner so: „Die Rotbuche war in so guter Verfassung, das könnten zwanzig Festmeter Wertholz sein, das sich für Bretter oder Furniere eignet.“ Die Kosten für den Ersatz der beiden Bäume einschließlich Bodenaustausch und drei Jahren Entwicklungspflege schätzt Hübner auf rund 6400 Euro.

Wer mit seiner fachlichen Einschätzung richtig liegt, können vielleicht erst eingehende Untersuchungen zeigen. Schließlich befällt der Riesenporling oft zunächst tiefer gelegene Wurzeln, was sich an der Oberfläche nicht zeigt. „Im Falle eines Rechtsstreits müsste der Baumstumpf ausgegraben werden, um die Ursache zweifelsfrei festzustellen“, sagt Henry Gurski. Dafür werde sich sein Verein gegebenenfalls einsetzen.

