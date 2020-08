Binz

„Das ist wie nach Hause kommen“, sagt Holger Weiske und blickt mit einem Lächeln vom Rettungsturm sechs in Binz auf Strand und Ostsee. Vor ein paar Tagen feierte der Lehrer für das Fach Wirtschaft/Technik aus Merseburg in Sachsen-Anhalt hier auf Rügen seinen 64. Geburtstag. Es ist sein 45. Jahr im ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst für die DLRG in Binz. Dafür dankten ihm die Kurverwaltung Binz und der Vorstand der DLRG mit der Übergabe einer Ehrenurkunde.

Wachführer Sven Stubbe verlas die Urkunde und würdigte den großen Erfahrungsschatz von Holger Weiske: „Neulinge im Team schicken wir gern ein paar Tage zu Holger auf den Turm. Da wissen wir, dass sie alles Wichtige lernen und gut auf den Wachdienst vorbereitet sind.“ Kurdirektor Kai Gardeja betonte, wie wichtig es für die Gemeinde Binz sei, engagierte Ehrenamtler wie Holger Weiske zu haben, die große Teile ihres Urlaubs dem Wasserrettungsdienst widmen.

Anzeige

Erster Einsatz im Jahr 1974

14 Rettungstürme gilt es in der Badesaison zwischen Binz und Prora zu besetzen. Dieses Jahr werden es etwa 220 Rettungsschwimmer sein, die aus ganz Deutschland zum Dienst an die Ostsee kommen. Viele von ihnen verbindet eine jahrelange Freundschaft. Und man trifft sich auch außerhalb der Badesaison gern in Binz.

Weitere OZ+ Artikel

Dass der Standort beliebt ist, liegt unter anderem an den guten Unterkünften im IFA Ferienpark, dessen ist sich Holger Weiske sicher. Seinen ersten Sommer als Rettungsschwimmer auf Rügen verbrachte er 1974 in Juliusruh. Ein Jahr später kam er nach Binz – und blieb.

Bis zu fünf Wochen ist Turm sechs in Binz sein Sommerdomizil. Seit mehr als 20 Jahren begleitet ihn Ehefrau Bärbel, ebenfalls im Wasserrettungsdienst tätig. Was er sich wünscht? „Einen ruhigen Wachdienst ohne schwere Unfälle und noch möglichst viele Sommer hier in Binz an der Ostsee.“

Von OZ