Rügener Hotels befinden sich coronabedingt mehr oder weniger in der Zwangspause. Der Betrieb lohnt sich nicht, weil Urlaubsreisen untersagt sind. Nur Dienst- und Geschäftsreisen bleiben erlaubt. Die meisten Häuser warten nun auf eine für Mitte des Monats angekündigte Entscheidung der Landesregierung. Infrage steht dabei, ob ab dem 23. Dezember möglicherweise Kurzreisen von Familienangehörigen erlaubt werden sollen, der Reiseverkehr landesweit freigegeben wird oder gar eine Auswahl von Herkunftsgebieten nach dem Inzidenzwert getroffen wird.

Wie das Soibelmanns Sporthotel in Samtens, das Geschäftsreisende empfängt, ist auch das Parkhotel Rügen in Bergen eines der wenigen Häuser, das durchgehend geöffnet blieb. „Wir haben ein bisschen Betrieb“, sagt Direktorin Charis Schalley. „Deswegen erhalten wir den Hotelbetrieb auch über Weihnachten aufrecht.“ Auf eine Verköstigung müssen allerdings auch die Geschäftsreisenden weitgehend verzichten. Lediglich ein etwas reduziertes Frühstücksangebot kann das Parkhotel ihnen anbieten. Die wenigen Gäste greifen auf verschiedene Lieferdienste zurück, die in der Inselhauptstadt eine Mahlzeit auf das Hotelzimmer bringen.

Tochter darf übernachten, isst aber bei den Eltern

„Unser Haus würde wohl in keinem der Fälle gut gebucht“, sagt Charis Schalley. Das Restaurant möchte sie deswegen in jedem Fall geschlossen lassen. „Wir haben alles eingefroren und eine Küche benötigt vier bis fünf Tage Vorlauf. Weil wir zehn Tage später wieder schließen müssten, bleiben wir gleich ganz zu.“ Vor allem im Interesse ihrer Mitarbeiter wünsche sie sich Antworten von der Politik. „Mit der aktuellen Situation können wir umgehen, aber wir brauchen dringend Sicherheit für die Zukunft.“

Unter der Ungewissheit leidet auch Ingrid Koos. „Wenn wir schon Bescheid wüssten, hätten wir mehr innere Ruhe“, sagt die Inhaberin des Hotel Koos in Putbus. „Auch die Gäste sind unsicher und wir werden laufend von Urlaubern angerufen, die sich informieren wollen.“ Lediglich der Tochter einer auf Rügen lebenden Familie gewährt sie Logis. Verköstigen muss sich die Frau allerdings bei ihren Eltern. Unklar bliebe bis zur Monatsmitte, „wann wer und wie viele kommen dürfen“. Über kurze Zeit nur über Weihnachten lohne sich der Betrieb jedenfalls nicht, meint auch Ingrid Koos.

In Betrieb sind nur Friseur und Gänse-Taxi

Am liebsten würde sie ihr Haus auch Silvester geschlossen lassen, damit die Mitarbeiter zumindest die freie Zeit planen können. Eigentlich wäre das Hotel Silvester aber ausgebucht, weil sie einen Vertrag mit einem Reiseunternehmen schloss. Wenn die Reise erlaubt würde, könnten die Gäste mit dem privaten Pkw statt mit dem Bus anreisen. „In dem Fall würden wir natürlich gern ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü anbieten, das dann auch etwas Besonderes sein sollte.“

Aber wenn die Entscheidung erst sehr kurzfristig fällt, wären auch Mitarbeiter schwer zu reaktivieren. Angestellte mussten Urlaub nehmen oder sind in Kurzarbeit. Andere haben sich Tätigkeiten als Verkäuferin oder Kassiererin gesucht, die sie nicht von heute auf morgen kündigen können. Dass zwei langjährige Mitarbeiter sie verlassen haben und andere Jobs gefunden haben, schmerzt Ingrid Koos gerade auch vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels besonders. Nicht zuletzt wüssten auch die Zulieferer nicht, was sie einkaufen sollen, um die Hotels im Fall der Fälle schnell eindecken zu können.

Im Selliner Cliff-Hotel stellt man sich auf jedes Szenario ein. „Wir treffen unsere Entscheidung nicht vor dem 15. Dezember“, sagt der stellvertretende Hoteldirektor Thorben Springorum. „Wir würden uns allerdings wünschen, dass wir schnell informiert werden, denn der Planungszeitraum ist schon sehr kurzfristig.“ Wenn entschieden sei, ob die Anreise nur für Mitglieder einer Kernfamilie oder auch für Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern gestattet wird, könne sich das Haus darauf einstellen. „In diesem Fall, würde sich die Öffnung für uns lohnen. “

Im anderen Fall bleiben die 246 Zimmer unbewohnt. Obwohl das Hotel zumindest bis Mitte des Monats geschlossen bleibt, hält Friseurmeisterin Yvonne Dräger ihr Geschäft offen. Viele Einheimische machen von dem Angebot gern Gebrauch und am Mittwoch hatte die Friseurin gleich 18 Termine in ihrem Auftragsbuch stehen. Zumindest teilweise geöffnet hat auch die Küche, um das „Gänse-Taxi“ des Cliff-Hotels zu versorgen. „Uns liegen schon jetzt mehr als 600 Bestellungen für Gans mit Rotkohl und Klößen vor, die wir bis Weihnachten ins Haus liefern“, sagt Thorben Springorum.

Von Uwe Driest