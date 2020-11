Binz

Bernd Große wurde in Binz geboren, wo er eine sehr schöne Kindheit hatte. „Wir haben fast immer am Wasser gespielt“, erinnert er sich rückblickend. Als Erwachsener machte er eine Ausbildung zum Maurer und arbeitete in seinem Beruf und später als Busfahrer, bis er in Rente ging.

Der 65-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt gemeinsam mit seiner Frau noch immer in Binz und ist Vater von zwei Töchtern. Die Ältere lebt in Amerika, während die Jüngere in Sassnitz wohnt. Nach seinen Interessen befragt sagt der Rüganer: „Mein Garten ist mein großes Hobby. Ich baue alle Sorten von Gemüse an und habe viele Blumen gepflanzt.“

Außerdem unternimmt er zusammen mit der Ehefrau gern Radtouren in der näheren Umgebung. Dazu lädt das Paar die Fahrräder aufs Auto und fährt zum Darß oder ins benachbarte Usedom. „Ich bin kein großer Verreiser, deshalb will ich meistens nicht weit weg“, verrät Bernd Große. „Ich liebe die Insel und bin mit Leib und Seele Binzer.“

