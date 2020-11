Bergen

Sandra Conradi wuchs in Bergen auf und begann mit 17 Jahren eine Ausbildung zur Friseurin. Nach dem Ende der Lehrzeit arbeitete die gebürtige Rüganerin in Salons in Garz und in Bergen. Seit dem ersten Oktober ist sie im Friseursalon, der sich im Sana-Krankenhaus befindet, zu finden. „Ich hoffe sehr, dass meine Stammkunden mir treu bleiben“, sagt die 30-Jährige, die mit ihrem Mann, der der Liebe wegen von Sachsen nach Rügen zog und der vierjährigen Tochter in Bergen lebt.

Das Paar teilt das Hobby Fußballspielen – der Gatte als Stürmer beim Dreschvitzer SV, seine bessere Hälfte als Unterstützung vom Spielfeldrand aus. Außerdem liest sie leidenschaftlich gern, z.B. Thriller von Sebastian Fitzek, dessen Neuerscheinung „Der Heimweg“ sie gerade verschlingt. „Ich bin sehr familienverbunden, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, woanders zu leben“, bekennt die Insulanerin. „Und für unsere Tochter ist es wichtig, Oma und Opa in der Nähe zu haben.“

Von Christa Driest