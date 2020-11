Nobbin

Betörend: Aromatischer Kaffeegeruch dringt in die Nasen der Besucher, wenn sie die kleine Rösterei in Nobbin am Kap Arkona auf Rügen betreten: „Wir warten gerade den ersten sogenannten first crack ab, also das erste Krachen beim Rösten der Kaffeebohnen“, erläutert Rösterei-Chefin Sandra Peters. Und erklärt, dass die Kaffeebohnen platzen, wenn das Wasser in ihnen durch die hohe Temperatur verdampft. Der Druck im Inneren lässt die Bohne bersten.

Sandra Peters Vater, eigentlich Elektriker und mit 67 Jahren schon einige Zeit im Ruhestand, begutachtet durch ein kleines Guckloch an der Röstanlage die Farbe der Bohnen. Die einst hellen, oftmals grünen Bohnen werden langsam immer dunkler in der Metalltrommel, wo sie gleichmäßig erhitzt werden.

Laufbahn begann auf dem Rügenhof

Je nach Sorte werden die Bohnen unterschiedlich lange und stark erhitzt. Das bestimme Geschmack und Qualität: „Im Veredlungsprozess werden die unterschiedlichen Aromen in der Bohne freigesetzt“, beschreibt Bernd Peters. „Je höher die Temperatur, desto kürzer ist in der Regel die Röstzeit“. Beim Veredeln von milden Sorten ist die Röstphase meist kürzer und die Trommelhitze nicht so stark, so der Kaffeeröstexperte.

Dessen späte Laufbahn begann vor einigen Jahren bei einem Bekannten auf dem Rügenhof am Kap Arkona in Putgarten. Hier erlernte er das Handwerk des Kaffeerösters, das auch viel mit Bauchgefühl und Erfahrung zu tun hat. Wann die Bitterstoffe der Kaffeebohne zu dominant werden, das hat Bernd Peters im Blut. Denn spätesten vor dem zweiten Crack, also dem zweiten Krachen der Bohne in der Rösttrommel, wird es Zeit, die heiße Ware aus der Hitze zu holen. Es sei denn, dass mehr konzentrierte Bitterstoffe – wie beispielsweise bei Espresso-Sorten – auf dem Röstprogramm stehen.

Tochter übernahm die Rösterei

Als Bernd Peters Kumpel seine Rösterei aus Altersgründen aufgeben wollte, kam Vater Peters die Idee, eine seiner Töchter ins Boot zu holen: „Ja, mein Papa war irgendwann der Meinung, dass ich nun genug studiert und rumgeforscht habe. Und dass ich endlich eigenes Geld verdienen müsse“, so Tochter Sandra. Die heute 45-jährige Rüganerin hat an verschiedenen Unis Archäologie und Anthropologie studiert, bevor sie plötzlich überqualifiziert dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand. Die handfeste Rüganerin lief „für ein knappes Jahr im Café- und Röstereigeschäft in Putgarten mit“, bevor sie sich entschloss, die Rösterei in Eigenregie zu übernehmen.

Zuerst zog sie um. Anfang 2020 wechselte ihre Kap-Arkona-Rösterei ins wenige Kilometer entfernte Nobbin – in die Nähe des berühmten Großsteingrabes „Riesenberg“. Hier bezog sie ein leer stehendes Hotel, um ein neues Café mit Rösterei zu eröffnen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Ausbau geriet ins Stocken. Viele Kunden stornierten ihre Bestellungen, weil sie ihre Hotels und Hofläden schließen mussten. Und auch die fünf Rügener Regionalmärkte, auf denen Sandra Peters ihren Kaffee einst verkaufte, durften nicht öffnen.

18 Kaffeesorten

Doch untätig zu sein, das kam für die Rüganerin nicht infrage. „Wir haben uns dann erst einmal um neue Kreationen des Röstkaffees gekümmert und frische Vermarktungsideen geboren“, so Sandra Peters. Sie ließ für ihre mittlerweile 18 unterschiedlichen Kaffeesorten Etiketten entwerfen.

Die Namen der Kaffeesorten klingen verheißungsvoll: „Brandungswelle“, das ist Espresso aus Bio-Anbau mit 40 Prozent Robusta aus Uganda. Oder „ Hühnergott“, eine schokoladige Sorte aus Peru von „Fairbeans“, bei der ein Teil des Gewinns für die Wiederaufforstung des Regenwaldes am Amazonas genutzt wird. „ Dünenwrack“ verkörpert die Region um Glowe, wo 2019 ein morsches Bootswrack freigespült wurde. In der Tüte eine Sidamo-Sorte aus Äthiopien, der eine schnelle Karriere als stärkster Wachmacher von Rügen hingelegt hat. Sanft ist hingegen die schöne rothaarige „Granitzerin“ – ein sehr milder Kaffee aus dem indischen Malabar.

Bis zum Jahresende sollen 20 Sorten produziert werden. Mit glänzenden Augen und Freude auf die Wintermonate, in denen Tochter und Vater weitere dunkelbohnige Kreationen entwickeln wollen, verrät Sandra Peters: „Auch ein Kaffee aus Vietnam soll mit ins Sortiment aufgenommen werden.“

Von Christian Rödel