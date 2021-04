Putbus

In diesem Jahr wird am Ostersonntag nicht wie gewohnt das Flatterband neben der Putbusser Schlosskirche durchtrennt, damit Kinder zu den Verstecken flitzen können, um nach Ostereiern zu suchen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht möglich, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der viele Menschen dicht gedrängt nebeneinanderstehen können. Aber ausfallen soll die traditionsreiche Aktion nicht. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Füreinander, miteinander“.

Der gemeinnützige Verein „KinderLachen009 Rügen“ möchte sich diesmal einbringen und gemeinsam mit dem bisher federführenden Tourismus- und Gewerbeverein Putbus eine Osteraktion auf die Beine stellen, die trotz der Pandemie möglich ist. „Ein Osterfest für die Putbusser Kinder ist möglich. Dabei spielt uns die Größe des Parks in die Karten“, sagt Christin Juhnke vom Verein.

Suche startet um 10 Uhr

In der gesamten Parkanlage werden kleine Osternester versteckt, so dass die Menschen keinen direkten Kontakt zu anderen Leuten haben müssen. Der Bereich an Ostersonntag erstreckt sich von der Orangerie über Marstall und Liebesinsel bis zum Wildtiergatter.

Der Tourismus- und Gewerbeverein sponsert 600 Eier, der gemeinnützige Verein packt 200 Tüten mit Süßigkeiten obendrauf. „Einige Vereinsmitglieder haben zugesagt. Mit ihnen werden wir ab 7.30 Uhr die Nester verstecken“, sagt Christin Juhnke. Ab 10 Uhr ist der Bereich dann zum Suchen freigegeben.

Symbolisch zusammenrücken

„Die Leute sollen in dieser zeit symbolisch zusammenrücken und sich durch die Corona-Pandemie über die Osterfeiertage nicht verunsichern lassen. Wichtig ist, dass alle Maßnahmen eingehalten werden und sich alle an die Regeln halten. Dann sind auch Aktionen wie diese möglich“, sagt die Vereinsvorsitzende Antje Coordt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie appelliert in diesem Zusammenhang daran, das Schokoladenpapier nicht in die Natur, sondern in die öffentlichen Mülleimer zu werfen. „Sonst müssten wir nach Osterfest eine neue Aktion unter dem Motto ‚Putbus räumt auf‘ starten“, sagt sie.

Von mo