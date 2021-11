Sassnitz

Trotz Corona-Krise sind die Preise für Immobilien an der Ostseeküste zuletzt weiter angestiegen. Das gilt auch für die Insel Rügen – wenngleich die Preise dort nur leicht nach oben gingen. Einer aktuellen Auswertung des Immobiliendienstleisters McMakler zufolge wurden im ersten Quartal dieses Jahres auf Rügen im Schnitt 3019 Euro pro Quadratmeter für Häuser und Wohnungen fällig – eine Steigerung von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Teurer war es an der MV-Küste nur in Rostock. Dort kosteten Immobilien 3041 Euro.

Dass die Preise für Immobilien auf der Insel Rügen steigen, beobachtet auch Makler Dieter Eichwald. Seit 1991 ist er in der Branche, seit 1994 mit eigenem Büro in Sassnitz ansässig. Sein Familienbetrieb arbeitet ausschließlich auf der Insel. „Wer heute ein Haus auf Rügen kauft, muss mit Quadratmeterpreisen von 3500 bis 5000 Euro rechnen. Das ist normal“, bestätigt er.

Dieter Eichwald vom Immobilienbüro Eichwald in Sassnitz auf Rügen. Quelle: privat

„Lage, Lage und nochmals Lage sind entscheidend“

Eichwald zufolge würde schließlich alles teurer – davon seien auch Immobilien und Grundstücke nicht ausgenommen. 1995, als die ersten Eigenheimgebiete in Sassnitz herausgegeben worden sind, hätten die Käuferinnen und Käufer noch Grundstücke für 150 D-Mark pro Quadratmeter bekommen. „Heute sind wir bei Quadratmeterpreisen von bis zu 235 Euro“, sagt der Makler. Dabei gebe es große regionale Unterschiede: „In ländlichen Lagen sind die Preise natürlich günstiger, besonders in Westrügen.“

Sehr gefragt seien aktuell Lagen mit freier Sicht auf die Ostsee. Diese seien gleichzeitig aber kaum noch zu haben. „In Binz zum Beispiel werden Eigentumswohnungen für mehr als 10 000 Euro pro Quadratmeter angeboten – und diese Preise werden auch bezahlt“, sagt Eichwald.

Neben dem Ostseebad beliebt seien die Orte Sellin, Baabe, Göhren und Mönchsgut. Aber auch in Sassnitz sei der Meerblick gefragt: „Hier haben wir gegenwärtig Immobilien für 6500 Euro pro Quadratmeter im Angebot. Das Interesse ist groß.“

Rügen: Warum steigen die Immobilienpreise?

Doch wie kommt es, dass die Preise für Immobilien weiter ansteigen? Dieter Eichwald zufolge sei die Entwicklung der Lohnkosten sowie die Preissteigerungen aller Baumaterialien mit entscheidend. Im Neubau von Wohnungen und Einfamilienhäusern kämen noch die staatlichen Auflagen wie Wärmeschutzverordnungen oder Lärmschutz hinzu, die das Bauen und damit auch den Verkauf verteuern. „Preistreiber ist zudem die gegenwärtige weltweite Zinspolitik, die unser Geld ständig entwertet. Papiergeld kann entwertet werden, Steine nicht“, so der Makler.

Und wie geht es nun weiter? „Ich denke, dass aufgrund der ständig steigenden Kosten für Baumaterialien und Lohn und steigender Nachfrage nach Immobilien in sehr guten Lagen sich die Preise weiterhin erhöhen werden“, mutmaßt Eichwald. Die steigenden Baukosten und Baunebenkosten würden auf die Käuferinnen und Käufer umgelegt. Im Bereich der Ferienwohnungen seien ebenfalls Preissteigerungen zu erwarten, denn viele Kommunen genehmigen keine neuen mehr.

Mietwohnungen würden sich laut Eichwald für Investoren hingegen langfristig nicht mehr rechnen: „Bei den heutigen Baukosten müsste die Kaltmiete ungefähr 12 Euro für Quadratmeter betragen. Wer kann sich das leisten – in einem Billiglohnland wie MV?“

Von Pauline Rabe