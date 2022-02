Rügen: Impfen nach Feierabend und ohne Termin

Rügen

In der kommenden Woche gibt es wieder reichlich Möglichkeiten, auch ohne Termin zu einer Impfung zu kommen. Von Montag bis Freitag kann man dafür im Impfstützpunkt des Landkreis Vorpommern-Rügen in der Kreisvolkshochschule in der Störtebeker Straße 8a vorbeischauen.

Am Montag und Dienstag ist jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Zur gleichen Zeit und auch vormittags von 9 bis 12 Uhr erfolgt das Impfen mit Termin. Dabei kann in der Woche vom 21. bis 25. Februar frei zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech gewählt werden.

Kapazitäten sind begrenzt

Von Mittwoch bis Freitag werden alle Impfstützpunkte des Landkreises später geöffnet, um das Impfen bis in die frühen Abendstunden anzubieten. Dies ist in Bergen jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr möglich. An allen drei Tagen ist zudem am Vormittag (mit Termin) jeweils von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Kapazitäten für das Impfen ohne Termin an den Nachmittagen sind laut Landkreis begrenzt, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Nachfrage größer als das Angebot sein wird. Sollte der Fall vor Ort eintreten, sind die Mitarbeiter des Impfzentrums berechtigt, impfwillige Personen abzuweisen.

Von Mathias Otto