Rügen

Wie wichtig das Thema Impfen wieder für die Insulaner und auch Urlauber, die sich derzeit auf der Insel aufhalten, geworden ist, zeigen die langen Schlangen kürzlich in Sassnitz und auch in Binz. Schon Stunden vorher standen die Menschen in der Schlange, um eine der wenig verfügbaren Dosen zu bekommen. Und dennoch mussten einige Impfwillige ohne den für sie so wichtigen Piks wieder umkehren. In Binz waren es am Freitag immerhin 35 Leute.

Für sie und die weiteren Impfwilligen werden in den kommenden Tagen wieder mobile Impfteams auf der Insel Rügen unterwegs sein. Durch die Angebote vor Ort wird ein leichterer Zugang zur Corona-Schutzimpfung sowie zur Auffrischungsimpfung verschafft.

So können sich Interessenten am 23. November in der Zeit von 12 bis 16 Uhr im Gemeindehaus Gingst gegen das Coronavirus impfen lassen. Am 24. November ist das von 12 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek Sassnitz möglich. Im Binzer „Haus des Gastes“ wird schließlich am 26. November in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geimpft.

Von Mathias Otto