Bergen

Es ist geschafft: Der lange Wunsch nach einem Jugendclub in der Stadt Bergen hat sich erfüllt. Am Mittwoch wurde der neue Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche in der Hermann-Matern-Straße 34 eröffnet. Der Internationale Bund (IB) hat die Trägerschaft übernommen. Die Verantwortlichen freuen sich, wenn die Räume bald mit Leben gefüllt sind. „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehört zu einer unserer Kernaufgaben. Wir freuen uns, dass die Stadt großes Vertrauen in uns steckt. Jetzt können wir endlich mit der Arbeit loslegen und freuen uns auf eine spannende Zeit in Bergen“, sagt IB-Regionalleiter Martin Pollmann.

Damit setzt die Stadt einen Beschluss der Stadtvertreter von vor mehr als zwei Jahren um. „Schön ist, dass sich Verwaltung und Politik mit diesem Thema befassen. Wichtig ist aber, was sich die Kinder und Jugendlichen wünschen, sie sind unsere Zielgruppe. Also haben wir den Kinder- und Jugendbeirat bei den Überlegungen einbezogen“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Räume wurden in dem Gebäude in der Hermann-Matern-Straße gefunden, in dem zuvor der Jugendring anzutreffen war, der nun innerhalb des Hauses umgezogen ist.

„Damals haben wir festgestellt, dass die Räume nicht nutzbar sind, weil zum Beispiel die Elektroleitungen offen lagen“, sagt sie. Die verschiedenen Gewerke haben mittlerweile ihre Arbeiten im neuen Jugendclub beendet. Bis auf die Türen und die Küchenschränke, die noch eingebaut werden müssen, ist der IB bereit für die ersten Besucher. Wie bekommen die mehr als 1400 schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Bergen mit, dass es dieses Angebot gibt? „Die Schulsozialarbeiter sind eingebunden. Über sie erfahren sie, dass es diesen Jugendclub gibt.“ Auch die Social-Media-Plattformen, wie Facebook, Instagram oder Snapchat, sollen zum Ziel führen.

Regelmäßiger Austausch

Das Besondere: Mit drei großen Räumen und drei Nebenzimmern plus Küche und separate Toiletten verfügt diese Einrichtung über ausreichend Platz. Rund 300 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Hinzu kommt noch ein großer Außenbereich in diesem Wohngebiet. Zwei Mitarbeiter sind montags bis sonnabends in Vollzeit beschäftigt, einer halbtags.

Kickertisch, Tischtennisplatte, Bastelraum: Jetzt fehlen nur noch die Kinder und Jugendlichen in der neuen Stätte. Quelle: Mathias Otto

„Derzeit stehen wir in einem Genehmigungsverfahren für junge Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren möchten. Wenn wir die Genehmigung erhalten, haben wir eine zusätzliche Verstärkung für die Mitarbeiter“, sagt Rayk Rothe, IB-Sachgebietsleiter für Vorpommern-Rügen. Alle Mitarbeiter kommen aus der Pädagogik, die sich künftig mit den Kollegen vom Jugendclub Binz und dem Bergener Stadtteil- und Begegnungszentrum (SBZ) im 14-Tage-Rhythmus über Erfahrungen austauschen wollen, um die Arbeit zu verbessern.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jugendclub stehen Kicker- und Billardtische, eine Tischtennisplatte. Die jungen Menschen haben hier Gelegenheit, Hausaufgaben zu machen oder Sport- und Kreativangebote nutzen. „Wir haben in unserem Konzept viel enthalten. Wir können als Träger den Fächer aufmachen und die Angebote herausholen. Wir müssen aber in Erfahrung bringen, worauf die Kinder und Jugendlichen Lust haben. Egal was wir anbieten, wollen wir es zusammen mit ihnen machen. Sie sollen sich verbunden fühlen mit dem Jugendclub“, sagt Martin Pollmann.

Regionale und saisonale Produkte

Die ersten Ideen hatte der Bergener Nachwuchs bereits der Stadt mitgeteilt. „Der Beirat hatte seinen Wunschzettel abgegeben. Sie wollen sich zum Beispiel auf ihre Bewerbungen konzentrieren. Dafür wurde ein PC und Drucker bereitgestellt. Auch Kinderdisco, sportliche Angebote oder ein gemeinsames Kochen ist gewünscht“, sagt Anja Ratzke. Die Einbauteile für die Küche sind bestellt, werden aber demnächst geliefert. Rayk Rothe zeigte bei einem Rundgang, worauf es in diesem Raum künftig ankommen wird. Zum einen wird der Herd so verbaut, dass niemand mit dem Rücken zum Raum stehen muss und somit das Geschehen besser im Blick behalten kann.

Bürgermeisterin Anja Ratzke (l.) nahm zur Eröffnung ein Geschenk von den IB-Mitarbeitern Christin Belter und Rayk Rothe entgegen. Quelle: Mathias Otto

„Regionale und saisonale Produkte wollen wir den jungen Menschen schmackhaft machen. Etwa dann, wenn wir von einem einheimischen Landwirt Äpfel holen und hier anschließend gemeinsam mosten. Oder aber, wie es früher üblich war, die saisonalen Produkte länger haltbar zu machen, indem wir sie einwecken“, sagt er. Der IB hat einen Küchenbetrieb in Stralsund. „Wir haben dort engagierte Leute, die sich freuen, mit den Kindern gemeinsam zu kochen. Wir werden für Aktionstage einen professionellen Koch in unseren Räumen haben, von dem sich die Kinder und Jugendlichen viele Tricks abschauen können“, so Martin Pollmann.

Von Mathias Otto