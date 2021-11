Mönchgut

Verstopfte Straßen in der Hauptsaison, weitere große Bauprojekte und Versiegelung der Landschaft: Auf Mönchgut gibt es viele Dinge, um die sich Menschen auf Rügen sorgen. Auf die vielfältigen Probleme, die die bisherige Tourismusentwicklung auf Mönchgut und darüber hinaus geschaffen habe, will eine neue Interessengruppe nun verstärkt aufmerksam machen. Am 5. und 20. Oktober haben sich Mitglieder und Interessenten der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ aus dem Bereich „Mönchgut“ getroffen, um über die Notwendigkeit einer eigenen Regionalgruppe zu diskutieren. Nun laden sie am 3. November zu einer nächsten Zusammenkunft ein.

Mönchgut eine Stimme geben

„Wir wollen eine Ortsgruppe Mönchgut gründen, um Mönchgut eine Stimme zu geben“, kündigt Mitinitiator Axel Thien an. Der Inhaber vom Hotel „Haus Mönchgut“ in Thiessow betont: „Wir wollen nicht gegen, sondern mit den Verantwortlichen nach Lösungen suchen.“

„Das größte Thema ist die Mobilitätsfrage auf der Halbinsel und dabei die Fülle der Privatverkehre, die gerade im Sommer auf Mönchgut alles zum Erliegen bringen“, so Thien. Schon ein jahrelanger Streitpunkt ist dabei auch der Rügen-Markt dienstags und donnerstags im Thiessower Hafen. Hier würden sich die Geister scheiden, ob er eine Touristenattraktion oder das Übel aller Verkehrsprobleme ist. Fakt sei: Der Markt zieht die Gäste in Scharen an, denen der kleine Ort nicht gewachsen sei. Hinzu kämen die vielen Reisebusse, die bis nach Klein Zicker und dann wieder zurückfahren.

Kurkartenfinanzierter ÖPNV brachte nichts

Die Verkehrsproblematik hat die Gemeinde durchaus auf der Agenda. Um Entlastung zu schaffen, wurde vor Jahren der kurkartenfinanzierte ÖPNV per Bus eingeführt und in diesem Jahr um den Schiffsverkehr von und nach Mönchgut erweitert.

Doch an der unhaltbaren Situation auf den Straßen und Radwegen hätten diese alternativen Angebote nichts geändert, was auch die diesjährige Verkehrszählung des Biosphärenreservates ergeben habe. „Die Idee ist zwar toll und das Konzept eigentlich vorbildlich, aber es hat leider das Gegenteil bewirkt“, meint Thien. Der attraktive Schiffsverkehr lockte Gäste an, die nun verstärkt mit ihren Autos in den Hafen nach Thiessow gekommen seien, um von dort aufs Schiff umzusteigen. „Weil es privat mit dem Auto eben bequemer ist“, meint Thien. Dadurch wachse der Frust bei Urlaubern, aber auch bei Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Region immer mehr. „Sie stehen an diesen Tagen nur im Stau, weil die Straße bis Middelhagen zu ist.“

Kritik gibt es auch in Richtung der kommunalen Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG). „Es gibt keine öffentliche Beteiligung“, moniert Thien. Auch warte man beispielsweise vergebens auf Antworten zu einer künftigen Ladestruktur für Elektro-Fahrzeuge.

Neues „Rathaus“ auf der grünen Wiese

Ein weiterer wichtiger Punkt sei auch die Bebauung am Göhrener Weg. Hier sei vor allem das umstrittene „Santé Royale Rügen Resort“ ein Dorn im Auge. Man befürchte, dass dem ursprünglich als Klinik geplanten und dann schließlich im Frühjahr als ein vom Land gefördertes Gesundheitshotel eröffneten viergeschossigen Gebäudekomplex weitere folgen könnten.

Das Gleiche gelte auch für das geplante neue Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäude der Gemeinde Mönchgut. Es bereite Bauchschmerzen, dass das neue „Rathaus“ für über vier Millionen Euro weit entfernt von allen Siedlungskernen der Gemeinde auf der grünen Wiese an der Boddenstraße in Gager gegenüber der Grundschule entstehen soll. „Ist das erst der Anfang?“, fragt Thien.

Gemeindezentrum ist Ausnahme

Bürgermeister Detlef Besch betont dagegen, dass die Prämisse der Gemeinde sei, dass die Außenbereiche grundsätzlich unbebaut bleiben. Das Gemeindezentrum sei eine Ausnahme und habe in seiner Funktion als touristisch-kommunaler Dienstleistungskomplex ein höheres öffentliches Interesse. Zudem sei an diesem Standort im Jahre 1957 nicht grundlos auch schon die Zentralschule für Mönchgut errichtet worden.

Um weitere Mitglieder für die neue Regionalgruppe Mönchgut zu gewinnen, findet am 3. November um 18 Uhr im Hotel „Haus Mönchgut“ in Thiessow die nächste Zusammenkunft statt. Interessierte Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Ein Thema wird auch die für den 24. November geplante Aufführung des Göhren-Films „Wem gehört mein Dorf“ von Filmemacher Christoph Eder aus Göhren mit anschließendem Bürgergespräch sein.

Interessierte Bürger können sich auch gerne auf der Kontaktseite unter https://lebenswertesruegen.com mit dem Stichwort „Mönchgut“ melden, Beiträge schreiben oder einfach nur Hinweise geben.

Von Gerit Herold