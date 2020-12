Rügen/Rostock

Für drei Rügener Immobilien sind neue Eigentümer gefunden worden. Die Objekte wurden von der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG in Rostock erfolgreich versteigert. Und das gelang größtenteils mit Ergebnissen weit über dem Mindestgebot.

So war ein teilweise vermietetes Wohn- und Geschäftshaus an der Gingster Straße in Samtens für ein Mindestgebot von 29 000 Euro aufgerufen worden. Der Zuschlag sei nach Angaben des Auktionshauses für 132 000 Euro erteilt worden. Dabei hat der neue Eigentümer noch einiges mehr an Geld in das Haus zu stecken.

Gebäude knapp 100 Jahre alt

Denn das Gebäude, das schätzungsweise zwischen den Jahren 1900 und 1920 gebaut worden sein soll und in dem alle fünf Wohnungen leer stehen und nur die eine Gewerbeeinheit vermietet ist, soll stark sanierungsbedürftig sein. So sei die Fassade ungedämmt und schadhaft, zudem steige Feuchtigkeit auf. Zum Haus, in dem derzeit eine Wohnfläche von etwa 250 Quadratmetern zur Verfügung steht, gehört ein etwa 460 Quadratmeter großes Grundstück.

Zwei Objekte von Liste gestrichen

Schließlich kann die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Ergebnis der Auktion zwei Objekte von ihrer Liste streichen. Dabei handelt es sich um ein mehr als 3200 Quadratmeter großes Grundstück in Sassnitz am Kreidebruch. Das Areal gehört zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Freizeit- und Erholungsgebiet Dargast“ und ist in dem als öffentliche Grünfläche ausgewiesen.

Derzeit ist das Grundstück mit Gehölzen und Gräsern bewachsen und sei zu DDR-Zeiten teilweise von der Sparte „Edeltierpelzzucht“ genutzt worden. Für das Grundstück mussten mindestens 1500 Euro auf den Auktionstisch gelegt werden – am Ende waren es 26 000 Euro.

Keine Interessenten für Objekt in Binz

Für 4000 Euro wurde ein anderer Bieter Eigentümer eines Grundstückes in der Gemeinde Lancken-Granitz. Die etwa 135 Quadratmeter große Grünfläche in der Mitte des Ortsteils Preetz war für 1300 Euro aufgerufen worden und ist mit Büschen und kleinen Bäumen bewachsen und befindet sich zwischen der Dorfstraße und dem Haus Nummer 7.

Noch keinen neuen Eigentümer hat dagegen eine Wohnung in Binz. Das Objekt war für 239 000 Euro aufgerufen worden – und fand keinen Interessenten. Die Wohnung befindet sich nun im Nachverkauf. Bei dem Objekt handelt es sich um etwa 71 Quadratmeter großes Quartier in einem modernisierten Plattenbau. Zu dem Mehrfamilienhaus gehören noch elf weitere Wohnungen.

Von Chris Herold