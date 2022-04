Rügen

„Wer Vertrauen hat, erlebt jeden Tag Wunder.“ Cindy und Chris Dippner haben ganz bewusst dieses Zitat von Peter Rosegger für die Wand ihres neuen Geschäftes ausgewählt. Das junge Ehepaar betreibt mit einem ungewöhnlichen Konzept zwei Läden im Südosten der Insel Rügen. Die Insulaner produzieren „Inselsalz“ und verkaufen dies seit Sommer 2021 in einem kleinen Geschäft an der Seeparkpromenade in Sellin über eine „Kasse des Vertrauens“. Hier gibt es keinen Verkäufer, der einpackt und abkassiert. Die Kunden suchen sich das gewünschte Produkt selbst aus, packen es in eine Papiertüte und werfen das Bargeld dafür in einen Geldschlitz ein. Oder sie bezahlen per Paypal: QR-Code scannen, zahlen, fertig.

Weiterer Laden in Sellin geplant

Gerade haben Cindy und Chris Dippner einen weiteren, größeren Insel-Salz-Store in der Strandstraße in Baabe eröffnet und sie planen bereits einen nächsten in der Selliner Wilhelmstraße. Denn aus dem Experiment ist längst eine Erfolgsgeschichte geworden, aus der Nebentätigkeit ein Fulltime-Job. Das Geschäft läuft nicht nur, es brummt. Natürlich habe es auch schon Langfinger gegeben. „Aber wir haben ein spezielles Produktüberwachungssystem, welches uns ermöglicht, herauszufinden, wer das Bezahlen versäumt hat“, so Chris Dippner augenzwinkernd. Es gibt auch eine Kameraüberwachung mit dem Hinweis darauf und dass jeder Diebstahl zur Anzeige gebracht wird. Außerdem seien in Sellin in der angeschlossenen Produktion auch ständig Mitarbeiter vor Ort.

Idee aus der Corona-Not geboren

Ihr Geschäft herrenlos zu führen, war eigentlich eine Reaktion auf die aktuellen Umstände. „Wir wollten den Leuten in der Corona-Zeit etwas anbieten und auch das Personalproblem lösen“, so Chris Dippner. Bei all den Regelungen konnten sie so ganz kontaktlos und ständig öffnen und zwar sieben Tage die Woche. Mit der Hoffnung, dass die Kasse nicht leer bleibt. „Als wir die Idee für dieses Konzept hatten, hielten uns viele Freunde für verrückt. Sie meinten, dass es nicht funktionieren wird“, erinnert sich Chris Dippner. Doch die große Resonanz gibt ihnen recht. „Viele schreiben uns, dass sie sich über das Konzept freuen“, so Cindy Dippner.

Regionale Gastgebergeschenke gesucht

Sehr beliebt: das Geschenkset Quelle: Gerit Herold

Angefangen hatte alles im Jahr 2019. Chris Dippner ist Jungunternehmer und leitet unter anderem eine Immobilienagentur. Diese vermittelt und betreut eine Vielzahl von Ferienobjekten auf der Insel Rügen. „Wir waren auf der Suche nach regionalen Produkten als kleine Gastgebergeschenke“, so der 32-Jährige. Seine Frau Cindy (33) ist gelernte Köchin und Hotelfachfrau und hat in vielen renommierten Rügener Häusern und in der Spitzengastronomie gearbeitet. In Portugal stießen beide auf das Thema Salz und waren begeistert: Warum nicht ein eigenes herstellen mit Rügen-Bezug?

Das Bio-Meersalz dazu beziehen sie von einem Produzenten an der Adria. Sie mischen es mit Ostseesalz und veredeln es. Lange tüftelten die Dippners an der richtigen Körnung und an natürlichen, unterschiedlichen Farben von grün bis gelb und rot. Inzwischen haben sie in ihrer kleinen Manufaktur 11 Meersalz-Kreationen entworfen, zum Beispiel mit Sanddornpfeffer, Chili, Wildblüten, Heilkreide, Bärlauch aus dem Putbusser Park oder selbst verbrannter Heuasche. In diesem Jahr sollen drei Gewürzmischungen hinzukommen.

Beliefern Gastronomie und Einzelhandel

Neben dem Werksverkauf im Laden und dem Online-Shop liefern sie inzwischen an viele Gastronomiebetriebe und Hotels sowie an 30 Einzelhändler auf Rügen und in Stralsund. Für die ausgewählten Restaurants fertigen sie auch Salz- oder Gewürzmischungen mit individuellen Logos an. Bei Design und Verpackung arbeiten sie mit Rügener Druckereien zusammen. Für Herstellung, Marketing und Vertrieb der Marke „Insel-Salz“ sind mittlerweile zwölf Mitarbeiter, davon zwei festangestellt, beschäftigt. Produktionsstätte und Lager platzen langsam aus allen Nähten. Deshalb wird nun eine größere Halle gesucht.

Der neue Shop in Baabe. Quelle: Gerit Herold

„Wichtig ist, eine gute Idee und ein gutes Produkt zu haben, wovon man selbst überzeugt ist. Vor allem die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region ist dabei essentiell“, ist sich Chris Dippner sicher. Ihre Laden-Idee wollen die beiden Rüganer jetzt auch über die Inselgrenzen hinaustragen. Mit dem Wissen: „Vertrauen zu genießen, ist ein großes Kompliment“.

Von Gerit Herold