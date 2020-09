Bergen

Am Sonntag starten die Volleyballer von der Insel Rügen mit einem Turnier in die zweite Saison der Inselliga. Nachdem die erste Saison abgebrochen werden musste, sind auch in diesem Jahr wieder zehn Teams dabei. Trotz des Abbruchs gehen die Binzer Volleybären als Titelverteidiger in die Spielzeit.

Die Mannschaft aus dem Ostseebad blieb in der gesamten Saison ungeschlagen und konnte schon vor dem letzten noch ausstehenden Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Die Volleybären treffen zum Auftakt in der Nordperdhalle Göhren zunächst auf Sassnitz VTF, danach müssen sie gegen die starke Mannschaft von Empor Göhren bestehen. Außerdem am Sonntag ab 9.15 Uhr dabei sind die U 20 des VV Bergen, die Dienstags- und Donnerstagsgruppe von Sana Bergen, Empor Sassnitz und die Mannschaft der DLRG. Komplettiert wird die Liga durch den TSV Sagard und den GSV Garz.

Gespielt wird in Bergen , Sassnitz und Sagard

In der Inselliga treffen sich die Freizeitmannschaften von der Insel Rügen seit dem Herbst vorherigen Jahres, um einen eigenen Meister zu finden. Bis auf das Auftaktturnier werden die Spiele ausschließlich in den Trainingszeiten der einzelnen Mannschaften durchgeführt.

Die meisten Spiele finden am Dienstagabend in der Sporthalle des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums statt. Weitere Spielstätten sind in Sassnitz und Sagard.

Von Niklas Kunkel