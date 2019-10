Rügens „Inselmaler“ fand in Sassnitz ein neues Zuhause

Sassnitz

„ Rügenbilder“ - das hölzerne Hinweisschild auf dem Spitzen Ort in Lietzow ist noch zu finden. Doch das Atelier von Manfred Diekmann sucht man hier ebenso vergebens wie seine Bilder. Beide findet man ein paar Kilometer weiter nördlich wieder. Im Gebäude der Rean-Werft im Sassnitzer Stadthafen hat der Insel-Maler einen neuen Arbeitsort gefunden.

Das Schild neben der Tür in dem Sassnitzer Büro-Gebäude ist klein und unauffällig, der Raum dahinter ist es auch. Aber wie so oft kommt es auch in diesem Fall nicht auf die Größe an: „Der Blick auf den Hafen und das Wasser ist einfach traumhaft“, schwärmt der 75-Jährige. Durch eines der beiden Fenster sieht er genau auf den Glasbahnhof, den alten Fährterminal. Durch das andere Fenster blickt er auf die Leuchtfeuer auf den Köpfen der Ost- beziehungsweise der Westmole. „Ich könnte hier praktisch ständig aufs Wasser gucken und die ein- und ausfahrenden Schiffe beobachten“, sagt Diekmann fast träumerisch.

Vom Boddenufer an die Hafenkante

Aber nicht der neue Ausblick war der Anlass für den Wechsel des Ateliers. Im Sommer sind Manfred Diekmann und seine Frau vom Ufer des Boddens in die Rügener Hafenstadt gezogen, haben sich hier ein neues Zuhause eingerichtet und sind Sassnitzer geworden. Hier sei es bequem, Geschäfte, Ärzte und Dienstleister erreiche man zu Fuß - und auch die neue „Malstube“ im Hafen. Die war einst ein Büroraum. Heute stehen hier die Staffelei des Rentners und weit über hundert Bilder, die der einstige Rügener Kripo-Chef in seiner Freizeit malte, liegen hier in den Regalen. Es sind fast ausschließlich Landschaftsmotive, die es ihm angetan haben, in der Natur ebenso wie in der Kunst. Wobei er nicht müde wird zu betonen, dass er kein Künstler sei. Vielleicht jemand, der mit Farbe, Pinsel und Leinwand ganz gut umgehen könne. „Aber ich habe Spaß daran und offensichtlich gefällt es auch einigen Leuten.“

Ohne Wasser geht es nicht

Das Element Wasser ist Manfred Diekmann ganz offensichtlich wichtig. In Lietzow sah er von seinem Zuhause auf die Weite des Kleinen Jasmunder Boddens, in Sassnitz blickt er über das Hafenbecken auf die Prorer Wiek. Da ist es kein Wunder, dass sich das Wasser auch immer wieder in seine Arbeiten „einschleicht“. „Eigentlich unbeabsichtigt“, sagt Diekmann und beginnt dann in einem Stapel von Gemälden regelrecht zu blättern. Das Ergebnis überrascht ihn sichtlich: Auf dem einen Motiv lugt mal ein bisschen die Ostsee hervor, das nächste Bild zeigt eine Uferpartie am Bodden, ein anderes einen kleinen Teich. „Wenn man auf Rügen malt, kann man ja gar nicht anders“, sagt er lachend und fast entschuldigend. Die Landmasse bestehe aus vielen kleinen Inseln, „wie ein zerrissener Lappen sieht die Landschaft von oben aus“.

Dieser Landschaft fühlt er sich verbunden. Das sieht man an Manfred Diekmanns Arbeiten an. Sie sind ohne jede Kühle und Distanz. Üppige Ölfarben in satten Tönen dominieren die Leinwände, und so strahlt selbst die Ansicht des Sassnitzer Leuchtturms im Winter, in Schnee gehüllt und mit Eiszapfen behangen, noch so etwas wie Wärme aus.

„Inselansichten“ zu allen Jahreszeiten

Kaum ist er in der Stadt, schon wird ihm eine Ausstellung gewidmet: Seit dieser Woche ist ein Ausschnitt aus Diekmanns Schaffen im Grundtvighaus an der Sassnitzer Seestraße zu sehen. Der Maler folgt damit einer Einladung des Mehrgenerationenhauses, dessen Organisatoren eine seiner Ausstellungen im Nationalparkzentrum am Königsstuhl besuchten. „Sie können auch bei uns einmal eine Ausstellung machen“, boten sie ihm in ihrem Gästebucheintrag an. Der Neu-Sassnitzer ist auf die Offerte zurückgekommen. „Inselansichten“ heißt die Schau, die einen Querschnitt seiner kreativen Arbeit darstellt. Es sind kleine und mittelformatige Bilder, die Rügen zu verschiedenen Jahreszeiten zeigen. Zu sehen sind unter anderem die Küste von Stubbenkammer, Rügener Katen, eine Scheune in Alt Reddevitz, das Hochufer und die Schleuse von Lietzow, ein Blick vom Strand Richtung Kap Arkona oder einfach ein Wildrosenbusch auf dem Spitzen Ort.

Zu Hause hängt nichts „Selbstgemaltes“

Wenn Manfred Diekmann seine Werke sehen will, muss er auch in die Ausstellung oder in sein Atelier gehen. In seinem neuen Zuhause sucht man die Bilder des Hobbymalers vergebens. „Im Flur hängen die Bilder der holländischen Maler, die ich sehr schätze, im Wohnzimmer die der Franzosen.“ Seine eigenen Arbeiten möchte er nicht immerzu um sich haben. „Dann würde ich mir die Räume mit Bildern zuhängen. Und das möchte ich nicht. Weniger ist auch in diesem Fall mehr“, sagt der Rentner augenzwinkernd.

An drei neuen Motiven arbeitet Manfred Diekmann zurzeit – „und an einem Fensterladen, den ich für einen Bekannten bemale“, fügt er lachend hinzu. Auch die neuen Bilder werden eine Huldigung an Rügens Natur sein, die Diekmann so zeigen will, wie er sie sieht und wie sie auch viele andere erleben. Der Inselmaler will möglichst viele Menschen mit seiner Arbeit erreichen. „Das größte Lob ist, wenn die Leute beim Betrachten meiner Bilder sagen: Unsere Landschaft ist schön, und dass der sie gemalt hat, ist auch schön.“

Von Maik Trettin