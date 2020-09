Rügen: Inselmusik mit begeisterndem Abschluss

Putbus

Ein begeistertes Publikum dankte Musikern und Festspielmachern mit langanhaltendem Applaus dafür, dass sie trotz des abgesagten Festspielsommers einige Konzerte ermöglicht hatten. Das Abschlusskonzert des Streichquartettfests „ Inselmusik“ bestritten am Freitag Abend im Marstall von Putbus das Novus String Quartet und das Simply Quartet. Mit einer souveränen und reifen Leistung konnten die jungen Musiker dabei überzeugen.

Das Simply Quartett, spielte neben Franz Schubert (Nr. 12 C-Moll op D 703) auch ein Quartett (Nr. 3 A-Dur op. 41) des eher für seine Klavierwerke bekannten Robert Schumann. Insbesondere dessen zweite Satz zeugt von unbändiger Energie. Das Novus String Quartet wagte sich gekonnt an ein Werk des als schwierig zu spielen geltenden tschechischen Komponisten Leoš Janáček. Dessen „Kreutzersonate“ ist inspiriert von dem gleichnamigen Roman Leo Tolstois und mutet mit lebhaften Bildern beinahe an wie Filmmusik.

„Das Team der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern freut sich über den gelungenen Auftakt für die neue Intendantin, Ursula Haselböck, bei der „ Inselmusik“ und den „Sleeping Beauties“. An den zauberhaftesten Plätzen der Insel Rügen konnten wir Sternstunden der Kammermusik feiern, während wir im südlichen Vorpommern in Restauration begriffene Gebäude mit Musik wiederbelebt haben. Die„ Inselmusik“ besuchten rund 550 Zuschauer, die begeistert und langanhaltend Applaus spendeten. Besonders freut uns, dass auch die Künstlerinnen und Künstler restlos glücklich über die Möglichkeit waren, wieder vor Publikum auftreten zu dürfen“, sagte Festspielsprecher Christian Kahlstorff.

Elf Konzerte hätten die beiden Ensembles in nur 48 Stunden auf der Insel gespielt, lobte auch die neue Intendantin Ursula Haselböck. Die Wiener Musikmanagerin fungierte erstmals in dieser Eigenschaft. Mitten in der Corona-Krise mit abgesagten und verschobenen Konzerten und einem großen Finanzloch hatte sie die Nachfolge von Markus Fein angetreten, der eine neue Aufgabe in Frankfurt am Main antrat. Fein war seinerseits Nachfolger des Gründungsintendanten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Matthias von Hülsen, der jüngst mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik geehrt wurde.

