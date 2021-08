Putbus

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass sich Anwohner der Speicherstraße am Hafen von Lauterbach auf einer Sitzung der Stadtvertretung Putbus besorgt über Bautätigkeiten in ihrer Umgebung geäußert hatten. Seither habe sich an der Situation jedoch nichts geändert, finden die Anwohner. Jedenfalls nicht zum Besseren und darauf machte rund ein Dutzend Anwohner der Wohngebiete „Alte Gärtnerei“ und „Obstgarten“ sowie angrenzender Straßen auf der Sitzung des Gremiums am Montag aufmerksam.

Obwohl inzwischen weitere Biotope beseitigt und Grundstücke ohne gültigen B-Plan erschlossen worden seien, lag dem Stadtparlament die Vorlage eines Aufstellungsbeschlusses für ein weiteres B-Plan-Gebiet am Pappelweg vor. Und dies, obwohl Investor Enno Heise Auflagen zur Wiederherstellung zerstörter Biotope nicht erfüllt und an anderer Stelle vollendete Tatsachen geschaffen habe, für die keine Genehmigungen vorgelegen hätten. Sie hätten bestimmt schon zehn Bauanzeigen erstattet, so Rainer Decker aus der Speicherstraße. Die seien nun „in Bearbeitung“.

Sackgasse im Geoportal als Durchgangsstraße verzeichnet

„Es sind scheibchenweise immer mehr Grünflächen verschwunden“, so Decker. Zunächst der im B-Plan verzeichnete fünf Meter breite Grünstreifen um das Wohngebiet „Alte Gärtnerei“. Der sei offenbar einem nachträglich eingeräumten Wegerecht des Rügener Zweckverbands zum Opfer gefallen. „Schon letztes Jahr hat der Investor Biotope teilweise einfach zugeschüttet“, sagt André Hoyer, der im Wohngebiet „Obstgarten“ nebenan gebaut hat. Vor diesem Hintergrund können sich die Anwohner nicht erklären, dass es überhaupt zu einem weiteren Antrag zugunsten des Investors kam.

Die Anwohner werfen Heise vor, Auflagen zur Wiederherstellung zerstörter Biotope nicht befolgt und „eigenmächtig neu erschlossene Grundstücke“ zwischen zwei Wohngebieten geschaffen zu haben, wo er weitere Häuser bauen wolle. Anwohner der Speicherstraße befürchten daher, dass ihre Straße zur Durchgangsstraße werden könnte für die neuen Baugebiete, die sich nach dem Willen der Investoren dort bald anschließen sollen. Dafür aber sei die Straße viel zu schmal und zudem gebe es Zusicherungen von allen Seiten, dass dies nicht geschehen werde. „Trotzdem nimmt die Durchgangsstraße immer mehr Formen an“, sagt Rainer Decker. Misstrauisch wurde er zudem, als er auf der Internetseite „Geoportal MV“ eine Abbildung fand, auf der die Straße durchgehend verzeichnet ist. Dass dieser Umstand im Bauamt nicht bekannt sei, findet er „irritierend“. „Schließlich wäre eine direkte Verbindung zum Hafen für den Investor natürlich attraktiv“, so Decker.

Nach Fertigstellung Auflagen widersprochen

Jörg Riemer, Vorsitzender der Stadtvertretung, sieht die Vorgänge gelassen. „Herr Heise bewegt sich im rechtlichen Rahmen und will die Dinge abarbeiten.“ Im Biotop „Obstgarten“ habe er „ein bisschen mehr gemacht“, dafür aber auch die Aufforderung erhalten, „das wieder rückgängig zu machen“. Dass das tatsächlich geschehen werde, kann sich André Hoyer nur schwer vorstellen.

Auch Cathrin Münster, Leiterin des Amts für das Biosphärenreservat Südostrügen sieht nicht viel Grund zur Zuversicht. „Der Investor hatte für seine verschiedenen B-Pläne in Lauterbach Naturschutzauflagen, die ausführlich mit der Planerin verhandelt worden waren“, sagt sie. Die habe Heise jedoch nicht eingehalten und stattdessen „verschiedene Biotope zerstört“. Seine Bauarbeiten habe er gleichwohl bis zur Fertigstellung fortgesetzt. Als vollendete Tatsachen geschaffen waren, habe er jedoch den verabredeten Auflagen widersprochen. „Das ist zwar nicht fair, aber das deutsche Baurecht lässt das leider zu“, so Münster.

Vision von der ganzen Stadt erarbeiten

Vor diesem Hintergrund mochten weder Jörg Riemer noch andere Stadtvertreter einem weiteren Aufstellungsbeschluss zustimmen. „Bevor wir etwas Neues anfangen, sollten wir nur erst einmal das Alte abarbeiten“, findet Riemer. Andere trugen sich mit grundsätzlichen Bedenken. „Wir haben erst im Frühjahr einen Beschluss zum Flächennutzungsplan gefasst“, so Stadtvertreter Gerhard Reese (SPD). „Darin sollen auch Aspekte von Klimaschutz, Ressourcenverbrauch und Versiegelung eine Rolle spielen. Worin bestünde der Sinn, jetzt ohne Not über weitere Flächen zu entscheiden?“

Dem schloss sich Stadtvertreter Horst Korn an, der ebenfalls dafür warb, zunächst den größeren Zusammenhang zu betrachten. Der CDU-Abgeordnete Oliver Schmidt wies zudem darauf hin, dass er von einem „weiteren Interessenten“ für besagte Flächen wisse. Seine Fraktion erklärte ebenfalls, zunächst die Frage zu klären zu wollen, „wo wollen wir als Stadt hin?“

Antrag unter Beifall abgelehnt

Nachdem Stadtvertreterin Ulrike Böttcher (“Unser Wissen für Putbus“) sich für befangen erklärte, „weil ein Teil der Flächen meiner Firma gehört“, lehnte die Mehrheit der Stadtvertretung den Antrag ab. Lediglich Böttchers Fraktionskollegen Heike Nessler, zugleich Vorsitzende des Bauausschusses und Jürgen Hinze sowie Philipp Schwitalla (Grüne) stimmten letztlich dafür.

Die Ablehnung fand zwar den Applaus der anwesenden Bürger, nahm ihnen aber nicht alle Sorgen. Angesichts bestehender Rendite-Erwartungen sorgte sich eine Anwohnerin des benachbarten Seglerrings um das künftige soziale Gefüge der Siedlung. Die zu erwartenden Preise von bis zu 300 Euro je Quadratmeter würden beispielsweise für Angestellte in Hotels und Gaststätten kaum erschwinglich sein, meint auch Rainer Decker. Die Anwohner würden es begrüßen, wenn sich über B-Plan oder Städtebaulichen Vertrag festlegen ließe, dass ausschließlich Dauerwohnen mit erstem Wohnsitz erwünscht ist, „damit nicht immer mehr Wohnungen als Zweitwohnsitz missbraucht werden“. Dafür aber sieht zumindest der Bauamtsleiter keine Spielräume.

Von Uwe Driest