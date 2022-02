Putbus

„Ich wünschte, das Haus könnte zu mir sprechen“, sagt Johann Wagnermeyer. Schließlich habe es in den vergangenen Zeiten wohl viel gesehen. Der Bauunternehmer wurde im österreichischen Linz geboren, betreibt sein Geschäft heute in Leipzig und ist nach einer Auktion Eigentümer des historischen Kursaals von Putbus. Rund zwei Jahre ist das her und allein für die Baugenehmigung ging eines davon ins Land.

Der Zustand der traditionsreichen Immobilie sei desolat und der Aufwand größer als angenommen. „Wir mussten Fledermäuse umsiedeln und uns lange bei den Vorarbeiten aufhalten“, sagt er. Weil der Bau im Wortsinn auf Sand gebaut, also nicht tief gegründet ist, muss er mit einem aufwendigen Verfahren unterfüttert werden. „Bis jetzt haben wir bestimmt schon 2700 Kubikmeter Erde bewegt“, schätzt Wagnermeyer.

Kosten von fast sechs Millionen Euro

Für den Rohbau hat der Unternehmer eigentlich mit etwa 600 000 Euro kalkuliert. Jetzt käme er allein dafür auf das Doppelte. „Insgesamt werde ich am Ende voraussichtlich fast sechs Millionen Euro verbauen. Man hätte mindestens zwanzig Jahre früher anfangen müssen“, meint Wagnermeyer.

„Wir möchten aber den Charakter des Hauses erhalten und was von der alten Substanz zu erhalten ist, möchte ich retten.“ So hat er Dachziegel per Hand absammeln lassen, um später die dann sanierten Türme damit – durch gleichartige ergänzt – wieder einzudecken. Auch die hohe Eingangshalle mit den originalen Eisensäulen soll einst wieder Besucher empfangen und Türen, Fenster und der Wintergarten sollen ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen.

Hinter dem historischen Kursaal entstehen weitere Bauten. Quelle: C.Weiss

Erfahrung mit Projekten dieser Größenordnung bringt Wagnermeyer mit. „Ich habe in dreißig Jahren rund 150 000 Quadratmeter gebaut.“ Unter anderem habe er auch das 1905 erbaute Bilz-Sanatorium im sächsischen Radebeul saniert, wo er drei ehemalige Kurhäuser zu einer Wohnanlage umbaute. Das Anwesen ist heute ein Kulturdenkmal.

Gebäude verfiel

Dass der ehemalige fürstliche Kursaal überhaupt in solch einen schlechten Zustand geriet, hat der Vorbesitzer zu verantworten. Mehr als 15 Jahre lang hatte Spekulant Jürgen Bürck aus der Nähe von Mannheim das Gebäude verfallen lassen. Er habe seinerzeit Pläne gehabt, ein sogenanntes Daily Spa - eine Wellness-Einrichtung ohne Unterkünfte - zu betreiben. Dann hatte der Landkreis eine Baugenehmigung für elf Wohneinheiten für die gut 1000 Quadratmeter Wohnfläche erteilt. Auch daraus wurde jedoch nichts und der ehemals stattliche Bau war seither dem Verfall preisgegeben.

Mehrfach hatte die Stadt Putbus die Baugenehmigung verlängert, ohne dass Bürck aktiv geworden wäre. Vor diesem Hintergrund entschloss er sich im vergangenen Jahr, den Kursaal durch das Berliner Auktionshaus Karhausen versteigern zu lassen. „Durch den langjährigen Leerstand weist das Innere starke Feuchtigkeitsschäden, Deckendurchbrüche und Mauerwerksschäden auf. Die Haustechnik ist zerstört und nicht mehr nutzbar. Insgesamt ist der Zustand stark sanierungsbedürftig“, hatte es in der Ausschreibung geheißen. Die Immobilie hatte schließlich für 450 000 Euro den Eigentümer gewechselt.

Zum Objekt gehört Parkanlage

Nun sollen im Kursaal, den Seitenflügeln, dem „sorgfältig in das Ensemble eingefügten Neubau“ oder auch im Nebenhaus Eigentumswohnungen „in einer einzigartigen Synthese aus liebevoll sanierter historischer Bausubstanz, modernen Stilelementen, gehobener Ausstattung und höchstem Wohnkomfort“ entstehen. Zum Objekt gehören zudem auch etwa 5000 Quadratmeter der stark verwilderten ehemaligen Parkanlage.

So soll der Kursaal einmal aussehen. Quelle: C.Weiss

Das Baubüro richtete Wagnermeyer in einem Wohnhaus am Holzhof ein, dessen erste Etage er kurzerhand anmietete. Einen Container hatte er nicht aufstellen mögen und obwohl die Preise der Baubranche auf der Insel etwa um ein Viertel teurer wären als in Leipzig, habe er sich für regionale Handwerker entschieden. Schon zum Ende kommenden Jahres will er fertig sein. Zur Einweihung möchte Johann Wagnermeyer einen Wiener Walzer mit Beatrix Wilke tanzen. Die Bürgermeisterin habe ihm erzählt, dass sie im Kursaal vor etwa 30 Jahren noch zur letzten Silvester-Feier getanzt habe, erklärt er mit Wiener Schmäh.

Kursaal Putbus Der repräsentative Gebäudekomplex wurde um 1908 als Ersatzbau für den ein Jahr zuvor bei einem Brand zerstörten hölzernen Vorläufer aus dem Jahr 1889 erbaut. Das Gebäude diente lange Zeit als historisches Ausflugs- und Kurlokal. Lediglich die Fassade des Kursaals steht noch unter Denkmalschutz.

Von Uwe Driest