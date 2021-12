Promoisel

„Was könnte die Gemeindevertretung zu einer positiven Haltung motivieren?“, fragt Manfred Pesch. Der 78-Jährige wohnt mit seiner Frau Gisela in Promoisel und sorgt sich um die Ruhe in dem beschaulichen Sagarder Ortsteil. Die sieht das Ehepaar durch Pläne einer Erbengemeinschaft bedroht, die ein Vier-Sterne-Superior-Hotel mit Anwendungs-, Wellness- und Badebereich sowie Gastronomie in seiner Nachbarschaft errichten möchte. Kostenpunkt: rund 48 Millionen Euro. Ebenfalls enthalten in der Projektbeschreibung sind 500 000 Euro, welche der Gemeinde als „Kosten für die äußere Erschließung (Straßen-Neubau) sowie zusätzliche (nicht genannte) infrastrukturelle Maßnahmen“ in Aussicht gestellt wurden.

Andererseits habe Investor Gregor Breidenstein vor dem Bauausschuss der Gemeinde angegeben, es solle sich um Mittel zur freien Verwendung der Gemeinde, also um Geld ohne jegliche Zweckbindung handeln, über das die Gemeindevertretung frei verfügen könne. Diese Ungenauigkeit ist es, die Kritiker des Projekts auf der Sitzung der Gemeindevertretung am vergangenen Mittwoch von einem „Geschmäckle“ oder gar „versuchter Korruption“ sprechen ließen. Dort beschlossen die Gemeindevertreter die Änderung des ursprünglichen Standorts für den Wellnesskomplex. Grund dafür: Der Landkreis hatte dem zunächst geplanten Standort wegen des kostbaren Naturhaushalts eine Absage erteilt. Der Komplex soll nun ein paar hundert Meter weiter auf einem Acker am ehemaligen Ortseingang von Promoisel in Richtung Sagard entstehen.

Geldflüsse sollen transparent bleiben

Dass besagte 500 000 Euro dabei eine Rolle gespielt haben könnten, bestreitet Sandro Wenzel. „Über eine Investitionszulage kann man reden, wenn das Vorhaben konkret wird. Die wäre sicherlich auch notwendig bei diesem Projekt. Die Summe hat aber in unserer Diskussion keine Rolle gespielt“, beteuert der Sagarder Bürgermeister. Er sähe das Projekt ohnehin eher im Bereich von Neddesitz, wo bereits gültige Bebauungspläne existierten. Die Erbengemeinschaft plane aber bislang nur für den Bereich der mehr als zwanzig Hektar, der ihr auch gehöre.

Tatsächlich regelt die Kommunalverfassung, in welchem rechtlichen Rahmen Zuwendungen an Gemeinden erfolgen können, weiß man bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landkreis. Neben Erträgen aus Leistungen, Steuern und Abgaben sowie gegebenenfalls Krediten für Investitionen darf eine Gemeinde zwar auch Spenden und Schenkungen annehmen – letztere dürfen aber eben nicht zweckgebunden sein. Über Annahme und Verwendung einer Spende entscheidet letztlich die Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von höchstens tausend Euro überschritten wird. Damit etwaige Geldflüsse nachvollziehbar bleiben, muss jede Gemeinde einen jährlichen Bericht erstellen, der Spender, Zuwendungen und die gewünschten Zwecke enthält. Der Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden und auch öffentlich zu machen.

Versuch, sich Verwaltungshandeln zu erkaufen?

So enthält beispielsweise der Spendenbericht der Stadt Bergen für das vergangene Jahr sechs Spenden von Privatpersonen für Schulen und Feuerwehr der Stadt in Gesamthöhe von 3250 Euro. Der Landkreis selber erhielt als höchste Summe eine Spende der Sparkasse Vorpommern über 10 000 Euro. Keinesfalls aber dürfe eine Zuwendung an Bedingungen geknüpft sein, so ein Sprecher der Aufsicht. „Wenn das Geld erst einmal im Haushalt ist, kann die Gemeinde damit machen, was sie will“, so der Sprecher der Rechtsaufsicht. Vorausgesetzt, dass ihr Haushalt nicht defizitär ist. Andernfalls muss sie das Geld zur Konsolidierung einsetzen. „Wenn aber nach einer finanziellen Zuwendung im Gegenzug eine Straße oder ein Hotel an der Küste entsteht, setzen sich die Beteiligten unter Umständen dem Vorwurf des erkauften Verwaltungshandelns aus.“ Genehmigungsbehörde in Baufragen bleibe aber immer der Landkreis und die transparenten Regeln der Offenlegung gelten ebenfalls. Vorhabenbezogene B-Pläne, deren Kosten ein Investor übernimmt, seien indes eher die Regel als die Ausnahme, um den Gemeindehaushalt von Belastungen freizuhalten.

Der Schrägaufzug von Göhren geriet ins Blickfeld der Rechnungsprüfer. Quelle: Herold Gerit

Um jedem Verdacht zu begegnen, können Leistungen, wie beispielsweise Ausgleichsmaßnahmen in der Natur, auch in einem städtebaulichen Vertrag sauber geregelt werden. Manche Unternehmen würden allerdings „sehr eng mit Unternehmen zusammenarbeiten“, hat die Kommunalaufsicht beobachtet. So hatte zuletzt auch der Landesrechnungshof in seinem Bericht moniert, dass in einigen Gemeinden „Immobiliengeschäfte durch verschiedene Stellen innerhalb und außerhalb der Kernverwaltung“ vorgenommen worden seien, was „zu erkennbaren Informationsverlusten“ geführt habe. Als Beispiele hatten die Prüfer dabei Projekte wie den Schrägaufzug in Göhren oder das Spaßbad von Sellin genannt.

So schön soll das neue Kurhaus in Sellin werden. Quelle: Primus Immobilien AG

Gregor Breidenstein versichert, ein reines Gewissen zu haben. „Wir hätten die 500 000 Euro wohl kaum in die Beschreibung aufgenommen, wenn wir unlautere Absichten verfolgen würden“, sagt er. Jede andere Lesart bewertet er als „böswillig“. Er habe nur das Signal aussenden wollen, dass die Gemeinde auch über den Neubau der alten Straße hinaus von seinem Projekt profitieren könne. Soweit aber sei man noch nicht und Geld käme erst ins Spiel, wenn ein Vertrag abgeschlossen würde. „Wir freuen uns aber, dass die Gemeinde hinter dem Projekt steht.“ Weitere Schritte will er nun zunächst mit der Raumordnung abstimmen, „bevor wir mit unserem Stralsunder Planungsbüro in Details einsteigen“.

Von Uwe Driest