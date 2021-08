Granitz

Wie erst jetzt bekannt wurde, musste das Jagdschloss Granitz nach einem Blitzeinschlag während des schweren Unwetters vor drei Wochen gesperrt bleiben. Das Schloss liegt in ausgesprochen exponierter Lage auf einem Berg im Naturschutzgebiet Granitz. Die Aussichtsplattform auf dem Dach des Turms bietet einen Panoramablick in alle Richtungen über die Insel. Zum fraglichen Zeitpunkt am späten Nachmittag war die Plattform allerdings bereits geschlossen, sodass niemand zu Schaden kam.

„Es hat tüchtig gerummst, sodass die Fettwanne eines Imbisses gewackelt hat“, berichtet ein Urlauber aus Bayern. „Man hat das offenbar deutlich zu spüren bekommen“, sagt auch Nicole Lerrahn, Sprecherin der Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V, die das Jagdschloss verwaltet. Der Einschlag habe zu einer technischen Störung im gesamten Schloss geführt. „Weil dadurch der Betriebsablauf gestört war, konnten wir auch keinen Besucherverkehr zulassen.“

Letzter Blitzeinschlag vor 123 Jahren

Der letzte belegte Blitzeinschlag im Jagdschloss läge bereits über 120 Jahre zurück, weiß Nicole Lerrahn, die im Archiv einen Bericht des Rügenschen Kreis- und Anzeigeblatts vom 31. März 1898 fand. Darin hieß es: „Wie wir soeben erfahren, hat am Montagabend bei dem schweren Gewitter der Blitz in das Jagdschloss eingeschlagen. Die Fahnenstange oben auf dem Thurm ist halb weggebrochen, darauf ist der Blitz unter der Thür durchgegangen, welche zur Plattform hinausführt, und die eiserne Treppe im Thurm hinabgefahren.

Sämtliche Fensterscheiben sind von dem Luftdruck herausgeschleudert, ein Fensterflügel merkwürdigerweise nach innen hineingedrückt. Weitere Beschädigungen sind nicht sichtbar, auch nicht, wohin der Blitz vom Fuße der Treppe seinen Weg genommen hat. Eine außen am Turm herabführende Dachrinne mündet unten in einen Wasserbehälter. Der Deckel des Behälters war abgeschleudert.“

Besucherstärkstes Schloss in MV

Das „Jahrhundert-Unwetter“ Mitte Juli hatte vor allem im Südosten der Insel zu Schäden geführt. Im Bereich des Amtes Mönchgut-Granitz auf Rügen sei es durch den Starkregen zu Millionenschäden gekommen. Auch musste die B96 auf der Höhe von Samtens-Ost wegen abgerutschter Brückenböschung und Unterspülung in Richtung Bergen gesperrt werden.

Mit über 250 000 Besuchern im Jahr ist das Jagdschloss Granitz das meistbesuchte Schloss in Mecklenburg-Vorpommern. In der Gebäudemitte, im ehemaligen Hofraum, erhebt sich der nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel 1844 nachträglich errichtete 38 Meter hohe Mittelturm. Das Schloss ist seit dem gestrigen Mittwoch wieder für den normalen Besucherverkehr geöffnet.

Von Uwe Driest