Zirmoisel

Glückliche Kinder, schnaubende Pferde und mittendrin ein zufriedener Steffen Waak: Der waschechte Rüganer ist nur dann so richtig in seinem Element, wenn er Pferde und Menschen um sich hat. Schon seit 15 Jahren bietet er in Zirmoisel Wanderreiten an. Den Hof hat er selbst aus Ruinen aufgebaut und lebt mit seiner Lebensgefährtin Franziska Friedrich, den Kindern und den Großmüttern gemeinsam auf dem Grundstück. „Lasset das Abenteuer beginnen“, ruft er heute gern ausgelassen seinen Teilnehmern zu, wenn es wieder auf einen gemütlichen Ausritt zum Bodden geht.

„Für mich ist das schon seit 15 Jahren ein großes Abenteuer“, schmunzelt der 43-Jährige. „Ich bin gelernter Dachdecker und Koch, aber eigentlich wollte ich immer etwas mit Pferden machen. Pferde sind meine Leidenschaft, ich freue mich jeden Tag, wenn ich die Augen aufschlage und daran denke, dass ich gleich loslegen darf. Aufgewacht und mitgemacht – das ist mein Rezept.“ Angefangen hat er mit drei Ponys – mittlerweile stehen rund 35 eigene Pferde und Ponys einträchtig in großzügiger Offenstallhaltung.

„Habe ständig neue Ideen“

„Mir geht es vor allem darum, dass es den Pferden gut geht – und den Menschen, die mit ihnen arbeiten, natürlich auch. Es ist alles ein Geben und Nehmen. Wer mit Pferden lange arbeiten will, muss auch gut auf sie aufpassen.“ Dieses Konzept geht auf: Seine einstigen Reiterkinder sind immer noch intensiv mit ihm verbunden, Urlaubsgäste kommen schon seit Jahren regelmäßig, Teilnehmer der Online-Bewertungen loben die entspannte und freundliche Atmosphäre auf dem Hof und die gut gepflegten und erzogenen Pferde.

Damit begnügt sich Steffen Waak aber nicht: „Ich habe ständig neue Ideen und freue mich, dass sie so viel Anklang bei Pferdefreunden finden. Vor zwei Jahren haben wir mit einem Pferde-Kinder-Theater begonnen und hoffen, dass sich auch nach Corona wieder so viele Besucher einfinden. Wir haben so viele engagierte Menschen, die helfen und mitmachen – mit unserer Aktion zum Kindertag am Dienstag wollen wir uns bei allen bedanken und ein wenig feiern – wir dürfen ja wieder ein wenig“, freut er sich.

Ab 14 Uhr geht es am Dienstag in Zirmoisel (Viehweg 2) los mit einem kostenlosen Rahmenprogramm: Kinder dürfen reiten, Kutsche oder Trecker fahren, es gibt einen DJ und andere Kinderaktivitäten. „Natürlich ist uns der Schutz unserer Gäste wichtig, wir haben zwar viel Platz, werden den Zugang aber, wenn nötig, auch beschränken, so dass sich alle sicher und wohlfühlen können“, sagt Waak.

Von Gaia Born