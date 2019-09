Jugendfeuerwehr Parchtitz/Kluis holt sich den Inselpokal

Trent

Im Organisieren von Festen und Großveranstaltungen haben die Kameraden der Trenter Feuerwehr Erfahrung. Zwangsläufig: Zum vierten Mal in Folge waren sie Ausrichter des Inselpokals der Jugendfeuerwehren. Hunderte Nachwuchs-Brandschützer, begleitet von ihren Betreuern und Eltern, kämpften am Sonnabend in drei Disziplinen um Punkte. Fünfmal in den vergangenen sechs Jahren holten die Trenter die Trophäe, erzählt Wehrführer Olaf Spieker nicht ohne Stolz. In dieser Zeit mussten sie den Wanderpokal nur einmal abgeben – an die Jugendfeuerwehr Parchtitz/ Kluis. Die Parchtitzer und Kluiser ließen am Sonnabend die anderen Wettkampfteilnehmer wieder hinter sich und setzten sich mit ihrer ersten Mannschaft an die Spitze der Wertung. Der Pokal für die beste Kindermannschaft geht aufs Festland: Mit 1039 Punkten siegte in dieser Altersklasse die Kinderfeuerwehr aus Barth.

Von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer

Über 40 Mannschaften waren an diesem Sonnabend bei den Wettkämpfen auf dem Trenter Sportplatz dabei. „Es werden von Jahr zu Jahr mehr“, freute sich der Kreis-Jugendfeuerwehrwart Ingo Trusheim beim Eröffnungsappell, zu dem hunderte Kinder und Jugendliche antraten. Die Vorjahressieger – bei den Kindern war es Parchtitz/ Kluis, bei den Jugendlichen Trent – gaben die Wanderpokale zurück, die am Nachmittag an die diesjährigen Gewinner übergeben wurden. Sie bekamen auch jeweils einen Scheck von Kerstin Kassner. Die frühere Landrätin und jetzige Bundestagsabgeordnete lobte das Engagement der kleinen und großen Brandschützer. „In vielen Orten unserer Region sind die Jugendfeuerwehren das einzige und damit wichtigste Freizeitangebot für die Kinder geworden“, unterstrich sie die Bedeutung. Die Förderung des Feuerwehrnachwuchses liege ihr deshalb besonders am Herzen.

Hiddenseer Feuerwehrjugend ganz vorn dabei

Grit Schwebke ist die Amts-Jugendfeuerwehrwartin im Amt West-Rügen. Sie dankte den Eltern, die die Kinder zu Wettkämpfen fahren und die Brandschutz-Ausbildung ihrer Sprösslinge fördern. Und sie erinnerte an die Arbeit und den ehrenamtlichen Einsatz der Jugendwehrführer, die ihre Truppen ausbilden und zusammenhalten. Einer von ihnen ist Eric Schluck. Ruhig und besonnen ging der Hiddenseer am vergangenen Sonnabend auf dem Trenter Sportplatz mit seiner Mannschaft noch mal die notwendigen Handgriffe durch. „Habt ihr nix inne Gräten?“, frotzelte er, als die jungen Hiddenseer schnaufend die Pumpe, die Schläuche und andere Ausrüstungsgegenstände auf den Startplatz für ihren „ Löschangriff nass“ schleppten. In dieser Disziplin geht es darum, möglichst schnell Schläuche auszurollen, an eine Verteilung anzukoppeln und mit dem Wasserstrahl zielsicher eine Flasche vom Sockel zu stürzen.

Wenn die Technik rumzickt

Bei den Hiddenseer Nachwuchs-Feuerwehrleuten geht alles glatt. Sie hatten den Rat ihres Jugendwarts befolgt, und vorher noch einmal alle Verbindungsteile an der Spritze geölt. Bei anderen dauert das Ankuppeln der Schläuche länger oder es klemmt am Verteiler oder aber sie übertreten im Eifer des Gefechts eine Wettkampflinie. Gefährlich wird es, als einer Mannschaft die Spritze entgleitet und das Ende des prall gefüllten Rohrs wie ein Gartenschlauch in der Höhe tanzt. Bei der ersten Samtenser Mannschaft stellt sich die Pumpe ausgerechnet beim Wettkampf zickig an. Rolf Tabbert, Maschinist der Truppe und mit 71 Jahren der älteste Teilnehmer, bleibt ganz entspannt. „Kann passieren“, sagt der ehemalige Samtenser Wehrführer. Schließlich gibt es noch einen zweiten Lauf – und noch drei andere Disziplinen.

1991 traten nur sechs Mannschaften an

Beim Fangleinen-Zielwurf und Schlauchkegeln müssen die Kinder und Jugendlichen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen, beim Knoten binden ihre Geschicklichkeit. Zimmermannschlag, Kreuzknoten oder Schotenstich – das mit Handschuhen und dabei auch noch schnell hinzubekommen, erfordert auch Nerven und Konzentration. „Früher hatten wir noch eine weitere Disziplin“, erinnert sich der Trenter Wehrführer Olaf Spieker an die Anfangsjahre des Pokalwettkampfs. Damals mussten die Nachwuchs-Kameraden auch ihr theoretisches Brandschutzwissen unter Beweis stellen. Auch darin waren die jungen Trenter schon zu dem Zeitpunkt ziemlich gut. „1991 sind wir Erster geworden“, weiß Spieker noch. Allerdings seien damals lediglich sechs Mannschaften auf dem Sportplatz der Bergener Altstadt-Grundschule gegeneinander angetreten.

Kindgerechter „ Löschangriff “

Und es gab noch keine Kinderfeuerwehren. Dabei sind die Sechs- bis Zehnjährigen mit ebenso viel Eifer dabei wie die Jugendlichen. Sie beherrschen die einfacheren Knoten, wissen, wie man einen Schlauch zusammenlegt – „aber so ein simulierter Löschangriff wäre dann doch zu gefährlich für die Kleinen“, sagt Ingo Trusheim. Diese Disziplin wurde für die Teilnehmer aus den Kinderfeuerwehren etwas „entschärft“: Sie arbeiten dabei mit einer Hand- statt mit einer Motorpumpe. Der sechsjährige Julius von der Jugendfeuerwehr Nord-Rügen hatte tüchtig zu tun, um auf diese Art einen ordentlichen Wasserdruck aufzubauen, damit sein Freund Finn an der Spritze die Flasche vom Pfahl holen konnte. „Bei der Probe hat das besser geklappt“, sagen sie etwas enttäuscht. Ihr Hobby werden sie dennoch nicht aufgeben: Wenn sie groß sind, werden sie mal richtige Feuerwehrmänner.

Die besten Nachwuchs-Kameraden Den Inselpokal holte sich die Jugendfeuerwehr Parchtitz/ Kluis I mit 973,57 Punkten. Den zweiten Platz erkämpfte sich die Jugendfeuerwehr Hiddensee/ Neuendorf, dicht gefolgt von der Jugendfeuerwehr Grimmen. Auf dem vierten Platz landete mit Süderholz eine weitere Jugendfeuerwehr vom Festland. Platz fünf ging an die Jugendlichen aus Sehlen. Auch bei den Kindern konnten sich die jungen Brandschützer von Hiddensee weit vorn platzieren – auf dem zweiten Rang. Den Pokal schnappte ihnen aber die erste Mannschaft aus Barth weg, die die Wertung in dieser Altersgruppe gewann. Und nicht nur das: Die anderen Barther Kindermannschaften landeten auf den Rängen vier, sechs und elf. Der dritte Platz ging an Gingst/ Trent, der fünfte an die jungen Brandschützer aus Altefähr.

Zur Galerie Mehr als 40 Mannschaften der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Vorpommern-Rügen wetteiferten in Trent um den Insel-Pokal.

Von Maik Trettin