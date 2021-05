Rügen: Jugendliche sammeln Müll der Erwachsenen weg

Baabe

Ein Post auf dem sozialen Netzwerk Facebook hat mich am Wochenende nachdenklich gestimmt. Die Jugendfeuerwehr des Ostseebades Göhren ist gemeinsam mit aktiven Kameraden und Mitarbeitern des Bauhofes zum Müllsammeln in der Baaber Heide aufgebrochen und mit einem ganzen Anhänger voller Unrat zurückgekommen. Die traurige Ausbeute des Einsatzes: Autoreifen, Möbelteile, Plastik, Metall und Bauabfall türmen sich auf einem Transporter.

Sperrmüllabfuhr im Kreis kostenfrei

Großartig, dass die Kameraden so viel Engagement zeigen. Peinlich aber auch, dass es sein muss. Denn auf Touristen kann man die Verschmutzung derzeit sicherlich nicht schieben. Es ist anzunehmen, dass es Leute von der Insel sind, die ihren Müll in der Natur abkippen. Und das ohne Not. Sperrmüll inklusive Haushaltsgerümpel, Elektrogeräten und Co. wird von der Müllabfuhr kostenfrei abgeholt, alternativ kann man Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen auch beim Wertstoffhof in Samtens abgeben. Lediglich für Autoreifen wird dort eine kleine Gebühr fällig. Die sollte es einem Wert sein.

Von Anne Ziebarth