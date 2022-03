Schaprode

„Papa ist der beste Koch der Welt!“ Lupita lehnt sich entschlossen im Kinderstrandkorb zurück, für die Siebenjährige und ihren Bruder Janno ist das eine klare Sache. „Ich mag vor allem die Lachsnudeln. Stehen die eigentlich auch auf der Karte?“ Papa Christian Ring lacht. „Bisher noch nicht, aber eine gute Idee“, gibt er zu. Der 41-Jährige wird am ersten April gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Resi Heintze das Restaurant „Fährmann“ direkt am Fähranleger zur Insel Hiddensee eröffnen.

„Das ist kein Scherz, wir starten voll durch“, freut er sich. In den letzten Monaten haben Christian und Resi eifrig gewerkelt, den Gastraum hell und freundlich gestaltet, das ehemalige Fenster zur Küche im Wintergarten durch ein beleuchtetes Kunstwerk versteckt, in Wuppertal Tische und Stühle gekauft.

Wo früher das Küchenfenster war, schwimmen jetzt blaue Goldfische, abends stylish beleuchtet. Quelle: Gaia Born

„Das war alles nicht so einfach“, sagt Christian. „Unser Schreiner war zuletzt mit Corona in Quarantäne, er hat unsere neue Theke netterweise zu Hause fertiggebaut und dann gestern erst bei uns eingebaut.“ Auf die Spülmaschine wartet er immer noch: „Die soll am Mittwoch kommen und am Donnerstag eingebaut werden – einen Tag vor der Eröffnung. Das ist schon eine Zitterpartie.“

Von Schwerin nach Rügen

Doch Christian und Resi nehmen es mit Humor und viel Energie. „Wir freuen uns einfach nur darauf, loslegen zu dürfen. Es war schon lange Christians Traum, sich selbstständig zu machen – und mir macht die Gastronomie viel Spaß. Auch die Kinder freuen sich drauf – wegen uns kann es losgehen.“ Resi legt noch eine Decke auf den Kinderstrandkorb, auch Sandspielzeug hat sie heute mitgebracht. „Als Mutter weiß man, wie schön es ist, wenn man in Ruhe essen kann, weil die Kinder spielen“, schmunzelt sie.

Eigentlich stammt Resi aus Schwerin, auf die Insel kam die Eventmanagerin vor sechs Jahren. „Zuletzt habe ich in Schillings Gasthof gearbeitet – und mich da in den Chefkoch verliebt, einen waschechten Rüganer. Da war ja klar, dass wir hierbleiben mussten.“ Christian nickt. „Für uns wäre es nicht in Frage gekommen, von Schaprode wegzugehen. Wir lieben es hier. Es ist ein traumhafter Ort, wir wohnen quasi direkt am Strand, nicht nur für die Kinder perfekt. Im Sommer ist es trubelig, im Winter ruhig – auch den Mix finden wir super. Es ist einfach ein wunderschönes Stückchen Erde.“

Kuchen und norddeutsche Küche

Ihre Leidenschaften verbinden Resi und Christian nun im „Fährmann“: „Ich habe vor einiger Zeit das Backen für mich entdeckt und werde immer frischen Kuchen anbieten, Christian kocht die echte norddeutsche Küche – und wir haben gute Ideen für das kleine Budget“, sagt Resi. Neben überbackenem Fladenbrot – dem Fährmann-Fladen – und Fisch- und Fleischgerichten bietet Christian Ring auch vegetarische Gerichte an.

Ab Juni täglich Zum Fährmann; Hafenstraße 44b; 18569 Schaprode info@fährmann-schaprode.de Öffnungszeiten: Warme Küche von 11.30 bis 21 Uhr. Mittwochs Ruhetag. Ab Juni täglich.

„Das wird immer wichtiger – und ist sehr lecker“, sagt er. „Und Krakenwürstchen“, kräht Janno. Der Vierjährige liebt die lustig angerichteten Würstchen von Papa. „Für Kinder haben wir außerdem kleine Kinderburger entwickelt, sie schaffen meist nicht einen ganzen und zum Wegschmeißen ist Essen einfach zu schade“, meint Christian. „Wir machen hier alles mit Liebe. Hoffentlich merken unsere Gäste das auch.“

Von Gaia Born