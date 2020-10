Baabe

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: „Wer oben liegt, muss spülen“. Das Kabarett Lachmöwe hat unter diesem Motto am 12. und 13. Oktober ein witziges Programm auf dem Spielplan in Baabe auf Rügen. Vorstellungsstart ist immer um 20 Uhr. Natürlich gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen. Da die Platzkapazität drastisch reduziert werden musste, um die Mindestabstände zu wahren, empfiehlt es sich, rechtzeitig Tickets zu sichern.

Männer und Frauen können nicht miteinander und ohne einander schon gar nicht. Und so leben, lieben und streiten sie in schlechten und in schlimmen Zeiten, bis dass die Ehe sie scheidet.

Rechnet sich die Liebe?

Annemarie Schmidt und Carsten Heyn öffnen in „Wer oben liegt, muss spülen“ die Beziehungskisten, finden eisige Füße unter Bettdecken, geben Tipps zum Energiesparen beim Verkehr (P18) und überlegen, ob sich die Liebe überhaupt noch rechnet. Und für einen flotten Dreier sorgt Keti Warmuth am Klavier. Die Texte stammen von Markus Tanger und Enrico Wirth, Regie führte Wolfgang Gerber.

Vor den Vorstellungen versorgt die Lachmöwen-Gastronomie die Zuschauer mit Flammkuchen und Burgern sowie einer reichhaltigen Getränkeauswahl. Karten können telefonisch unter der Rufnummer 038303/9 90 75 reserviert werden und sind online unter kabarett-lachmoewe.de sowie bei (fast) allen Tourist-Informationen auf Rügen erhältlich.

